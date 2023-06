L’AS Eupen a engagé Alexander Kynass comme nouvel entraîneur des gardiens. Âgé de 34 ans, il est licencié en tant qu’entraîneur des gardiens et vient du centre de performance du FC Cologne, à Eupen. À Cologne, il était récemment coordinateur des gardiens au centre de formation et entraîneur des gardiens des équipes U17 et U19.