East Belgian, Condroz, Jalhay et Spa au programme de Cédric De Cecco

Une suite qui passera par plusieurs épreuves en seconde partie de saison. "Nous serons en effet au départ de l’East Belgian Rally, du Rallye du Condroz-Huy et du Spa Rally, confirme Cédric. Histoire de bien préparer Spa, nous remettrons aussi notre victoire en jeu au JMC Rallye Hautes-Fagnes, à Jalhay. Et il n’est pas exclu qu’on débarque sur l’une des deux dernières épreuves flandriennes de la saison, que ce soit l’Omloop van Vlaanderen ou l’Aarova Rally. Bref, la deuxième partie de championnat sera chargée, ce qui n’est pas pour me déplaire…"

À défaut d’encore briguer une quelconque coupe en fin de saison, Cédric De Cecco abordera chaque épreuve avec une volonté claire et nette: briller, voire gagner ! "On connaît l’origine des problèmes qui nous ont coûté au moins trois résultats de choix il y a quelques semaines, il n’y a dès lors plus la moindre question à se poser, enchaîne Cédric. Sur chaque épreuve, on visera au minimum le podium, voire la victoire ! Lors d’épreuves comme le TAC ou le Wallonie, la concurrence était féroce et nous jouions devant ! La voiture est parfaite, l’équipe fonctionne à plein rendement. Et je pense que l’équipage est au sommet de sa forme. Tous les éléments sont donc réunis, ça doit finir par payer ! Vivement la suite…"

Dans le cadre du Belgian Rally Championship 2023, la Citroën C3 Rally2 CRT-Sport de Cédric De Cecco et Jérôme Humblet porte les couleurs de Yacco Belgique, Auto-École Georges, Pepinster Primeur, CED Belgium, Roof Isolation, RACB, P1, CB Racing Events, AlterEgo, Hofman Signalisation, Straming, Tonic, TManagement, FuelX et CDC Automotive.