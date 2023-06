Les 24 Heures se suivent et ne se ressemblent pas

L’avancement du Grand Prix de Belgique de Formule Un au dernier week-end de juillet a modifié le calendrier à Francorchamps. Quelques jours seulement après la deuxième édition des 24 Heures Motos, le circuit de Spa Francorchamps va connaître un deuxième double tour d’horloge avec la plus grande course au monde réservée aux GT3. Le rendez-vous est fixé aux 1 et 2 juillet pour une édition anniversaire puisque l’on y soufflera les septante-cinq bougies des 24 Heures de Spa.