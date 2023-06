La Raquette Disonaise va-t-elle libérer ses joueurs ?

L’administration communale de Dison s’en est également mêlée et a mis fin à l’occupation de la bulle de Dison. Le matériel doit être évacué pour fin juillet. Privé de trois pions importants et sans salle, le club est dans une impasse. On peut se tracasser du sort des joueurs qui restent affiliés, la période des transferts étant terminée. Si le club est dissous administrativement, ces joueurs seront libérés et pourront se réinscrire là où ils le souhaitent. Ils n’auront pas à aller loin puisque le Pingouin Stembert évoluera la saison prochaine dans la bulle. La salle de l’athénée Verdi était coûteuse et le club en recherche d’une autre infrastructure, notamment pour son équipe première qui accède à la première provinciale. Précisons que le déménagement du Pingouin de Stembert vers Dison était conclu dès avant "l’affaire de la Raquette Disonaise".

À noter que le club a été contacté mais n’a pas souhaité faire de commentaire..