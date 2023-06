Benoît Hossay de retour à La Calamine, mais pas comme joueur

Depuis qu’il a rangé ses crampons, il s’est mis à la course à pied et a suivi une formation dans la préparation physique. Il sera en charge de proposer un programme commun ainsi que des programmes individuels pour ajouter une séance sur mesure adaptée spécifiquement au joueur en question.

Cette nouvelle recrue vient donc clôturer le mercato estival et peaufiner encore un peu plus le staff des promus en D2 ACFF. "Je suis resté très proche de Ben et lui est resté proche de La Calamine. Il nous avait déjà concocté quelques Energy Balls aux produits naturels en fin de saison passée et nous comptons mettre à profit ses connaissances en la matière ainsi que son professionnalisme. Il connaît la maison et est apprécié de tous, ce sera clairement un plus pour le groupe", commente Alexandre Digregorio.