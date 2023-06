KM99 a cru en ses rêves aux 24H de Spa-Francorchamps, où nous avons croisé Grégory Fastré

Basée à Lontzen et créée il y a un an à peine en partant d’une feuille blanche, elle a fait oublier son abandon aux 24 Heures du Mans en prenant une superbe sixième place. Lorsque le Sprimontois Bastien Mackels a franchi la ligne d’arrivée, c’est tout un team, entouré de ses nombreux amis et supporters, qui n’a pu cacher son émotion. "C’est la preuve qu’il faut croire en ses rêves", nous glissa Gaëtan Schyns, le général manager du KM99 les yeux encore embués après être tombé dans les bras de Mario Kupper, le team manager. Deux hommes sans qui cette belle histoire n’aurait jamais existé.

"Je suis surtout heureux de ce résultat au vu de l’engouement que notre participation a suscité dans toute la région", ajoutait l’ancien pilote de Moresnet. "C’est vrai que j’avais disputé la dernière édition des 24 Heures de Liège il y a vingt ans, mais me retrouver avec cette nouvelle équipe aujourd’hui récompense l’investissement de chaque personne au sein de la petite famille que nous constituons. Notre prochain challenge est de continuer à faire évoluer l’équipe en étant persuadé que nous sommes sur la bonne voie."

Cette première ligne inscrite au palmarès de KM99 en appelle beaucoup d’autres et de plus belles encore.

"Ce résultat est positif", analysait encore Mario Kupper. "Ce week-end, les trois premiers étaient intouchables, mais sans nos deux petites chutes, nous aurions certainement pu faire un peu mieux encore car nous n’avons connu aucun problème technique."

Moins de chance par contre pour le Saint-Vithois Kevin Kaut. Engagé comme quatrième pilote dans une équipe italienne pour les essais, il avait été appelé vendredi soir par un autre team pour remplacer le troisième pilote non qualifié. Malheureusement nonante minutes de l’arrivée, le moteur de la Yamaha refusa tout service, le privant d’un Top 15 pour sa première participation dans le championnat du monde d’endurance.

En guise de mise en bouche, deux manches du championnat du monde de side-car étaient programmées en lever de rideau des 24 Heures avec un superbe spectacle offert pas ces équipages sur trois roues.

Le multiple champion de Belgique était présent à Francorchamps avec son Circus Trial qui a une fois encore impressionné les spectateurs, toutefois Fred a laissé faire le show à deux de ses pilotes.

Quelques motos de légende ayant notamment marqué l’histoire du tracé ardennais avait quitté les caves voûtées du musée du circuit implanté à l’abbaye de Stavelot pour s’offrir aux regards des passionnés de belles mécaniques dans les salons de l’Eau Rouge