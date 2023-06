Brandon Deville (Elsaute), Ballon d’or de P1 2022-203: voici sa réaction, celle de Gary Deville et le classement final

Un sacre aussi logique que dépourvu de suspense. Qui n’était néanmoins pas dans les plans du principal intéressé… au moins jusqu’à la trêve hivernale. "Je dois avouer que les six premiers mois, je ne suivais pas du tout les “capés”. Puis, l’hiver, on m’a dit que j’étais en tête: j’ai alors commencé à jeter un œil, par curiosité – je n’en faisais malgré tout pas une priorité. Gagner, c’est un petit “plus” dans la bonne saison du club", souligne Brandon Deville. Lequel assure avoir "vu beaucoup de bons joueurs" en P1, tout au long de l’exercice. "Il ne compte pas pour ce classement, mais Julian Bisconti de Wanze/Bas-Oha était au-dessus du lot. Je trouve également logique que Corentin Remacle soit deuxième: pendant nos confrontations directes, il m’a bien plu."

Humble, ce facteur de profession et père d’un petit Lian n’estime pas que sa victoire coulait de source. "Pas du tout, même", claque-t-il. "Ce n’est pas parce que je venais de plus haut que j’allais forcément m’adapter au championnat. Mon but était de m’intégrer au plus vite au jeu de la P1 et de réaliser une bonne saison avec Elsaute."

Il l’admet: "J’avais des a priori sur le côté physique de la série. Il est vrai qu’en février et mars, sur des terrains très gras, les matchs sont devenus plus physiques. Globalement, la P1 a toutefois eu un bon niveau et, pour notre part, nous avons toujours su développer un bon foot – comme d’autres équipes".

"Les pieds sur terre"

Après un an seulement, Brandon Deville va retrouver la nationale, en D3B ACFF. "Dans un premier temps, il va être important pour Elsaute de se maintenir, de rester les pieds sur terre. Je ne connais pas bien cette division, j’ai difficile de m’en faire une idée. Pourquoi ne pas, à moyen terme, encore gravir un échelon ? Cela demanderait sans doute des travaux dans les infrastructures mais, sportivement au moins, ça me paraît envisageable."

Avec lui pour un bon moment ? "Je me sens super bien ici, j’ai rencontré des bénévoles comme je n’en ai pas vu ailleurs dans le football. J’ai des équipiers qui sont devenus des amis. Dans ce sport, on ne sait jamais… mais oui, je me vois à Elsaute plusieurs années."

À 30 ans, celui qui partage sa vie avec Charline se projette, donc, encore un moment dans le monde du ballon rond. "Je ne pense pas encore à la retraite. Je ne me fixe pas d’âge limite: tant que mon corps me permet de bien jouer et que je suis utile à un projet, je continuerai…"

Avec sa femme (qui a un salon de toilettage pour chien), son fils et un golden retriever. ©EDA JR Marot

P1: le classement complet du ballon d’or et celui des buteurs

Ballon d’or

Le vote de la rédaction

Brandon Deville (Elsaute) 10, Nicolas Nijhof (Malmedy) 8, Mike Corman (Elsaute) 6, Xavier Stassen (Hombourg) 4, Cédric Laschet (FC Eupen) 2.

Le vote des entraîneurs

Boris Dome (Elsaute): Corentin Remacle (Aubel) 9, Cédric Laschet (FC Eupen) 6, Julien Crespin (Ster-Francorchamps) 3.

Selatine Deniz (Malmedy): Brandon Deville (Elsaute) 9, Faysal Temsamani (Aubel) 6, Dean Vanaschen (Eupen) 3.

Romain Cerfontaine (Hombourg) : Brandon Deville (Elsaute) 9, Thomas Thelen (Ster-Francorchamps) 6, Gary Deville (Elsaute) 3

Tony Niro (Aubel): Brandon Deville (Elsaute) 9, Nicolas Nijhof (Malmedy) 6, Cédric Laschet (FC Eupen) 3.

Faustino Garcia (Sprimont B): Brandon Delville (Elsaute) 9, Nicolas Tossings (Elsaute) 6, Julien Crespin (Ster-Francorchamps) 3.

Patrick Kriescher (FC Eupen): Mike Corman (Elsaute) 9, Corentin Remacle (Aubel) 6, Brandon Deville (Elsaute) 3.

Vincent Heins (Ster-Francorchamps): Brandon Deville (Elsaute) 9, Thomas Bauwens (Hombourg) 6, Mike Corman (Elsaute) 3.

Santo Ventura (Melen): Julien Gonzalez Valdes (Sprimont B), Florian Campo (Elsaute) 6, Thomas Bauwens (Hombourg) 3.

Classement

135 points: B. Deville (Elsaute)

58 points: C. Remacle (Aubel)

50 points: R. Denis (Malmedy)

47 points: D. Vanaschen (FC Eupen)

46 points: C. Laschet (FC Eupen)

44 points: M. Carrea (Sprimont B)

37 points: N. Nijhof (Malmedy), M. Corman (Elsaute)

33 points: X. Stassen (Hombourg)

32 points: J. Gonzalez (Sprimont B)

30 points: A. Krafft (FC Eupen)

28 points: M. Degueldre (Hombourg), J. Crespin (Ster-Francorchamps)

27 points: F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), Y. Charef (Aubel)

25 points: F. Temsamani (Aubel)

24 points: T. Bauwens (Hombourg)

22 points: D. Gonera (Melen), A. Dohogne (Elsaute), F. Samray (Malmedy)

21 points: A. Crosset (Malmedy), L. Raskin (Ster-Francorchamps), P. Dirix (Elsaute), A. Niro (Aubel),

20 points: A. Rodriguez (Melen), P. Wangermez (Ster-Francorchamps)

19 points: F. Memeti (Melen)

18 points: L. Demelenne (Melen), M. Diallo (Aubel), Y. Cugnon (Sprimont B), J-Y. Colling (Aubel)

17 points: K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), B. Hick (Hombourg)

15 points: G. Joao (Ster-Francorchamps), B. Laschet (FC Eupen)

14 points: G. Librici (Sprimont B), J. Williot (Elsaute), R. Krings (Malmedy), A. Bucak (Malmedy), F. Henke (Melen), N. Tossings (Elsaute)

13 points: L. Le Bohec (Malmedy), N. Claessens (Sprimont B), T. Scheffer (Ster-Francorchamps), T. Thelen (Ster-Francorchamps), G. Deville (Elsaute), F. Campo (Elsaute),

12 points: L. Potoms (Hombourg), A. Pelzer (FC Eupen), K. Fassin (Elsaute), M. Schwontzen (Hombourg), T. Schnackers (Hombourg), C. Meyer (FC Eupen), M. Diané (Elsaute)

11 points: J. Fumagalli (FC Eupen), G. Piron (Melen), A. Cassoth (Malmedy), A. Keita (Melen)

10 points: Q. Chandelle (Ster-Francorchamps), A. El Boussetaoui (Melen), N. Leroy (Melen), I. Calisgan (Ster-Francorchamps)

9 points: A. Baltus (Hombourg), D. Boreio (Ster-Francorchamps), M. Hermant (Ster-Francorchamps), L. Dumoulin (Melen), S. Meunier (Hombourg), J. Dardenne (Ster-Francorchamps)

8 points: G. Hagemann (Malmedy), R. Lonneux (Melen), F. Ernst (Aubel), S. Nelissen (Sprimont B), J. Nsimbalusinga (Melen), A. Modica (Sprimont B), T. Pauporté (Aubel)

7 points: A. Bah (Sprimont B), M. Bartholome (Hombourg), N. Spitaels (Sprimont B), R. Jacob (Malmedy), J. Ziga (Sprimont B), D. Rogister (Elsaute), W. Spits (Aubel), Q. Jacob (Malmedy)

6 points: I. Ipanga (Sprimont B), M. Fedsoseew (Sprimont B), L. Bayard (Hombourg), E. Dreessen (FC Eupen), L. Tonkovic (FC Eupen), A. Vicqueray (Malmedy)

5 points: J. Cuypers (Aubel), J. Doutreloup (Sprimont B), Z. Benlahbib (FC Eupen), C. Schonbrodt (Hombourg), M. Kerff (Aubel), C. Willem (Aubel), C. Piette (Elsaute)

4 points: J. Nsumbu (FC Eupen), H. Lefort (Elsaute), N. Maréchal (Elsaute), W. Allarassem (Sprimont B), M. Lahaye (Aubel), T. Beckers (Hombourg), N. Mathonet (Malmedy), E. Yumusak (Melen), E. Pedrosimao (Sprimont B), M. Mottoulle (Melen), M. Mascolo (Melen), J. Restiglian (Ster-Francorchamps), N. Latona (Sprimont B), J. Roggemans (Elsaute), B. Delhez (Ster-Francorchamps)

3 points: T. D’Affnay (Elsaute), A. Domken (Ster-Francorchamps), G. Custinne (Malmedy), D. Meunier (Hombourg), M. El Otmani (Sprimont B), V. Piparo (Elsaute), J-F. Dorthu (Hombourg), N. Sefu (Sprimont B)

2 points: H. Simon (Malmedy), M. Ferretti (Melen), N. Manteca (Aubel), M. François (Elsaute), L. Rozein (FC Eupen), T. Vronen (Ster-Francorchamps), E. Domingos Neves (Melen), G. Ndofunsu (Ster-Francorchamps, M. Gobels (FC Eupen), M. Wets (Hombourg), M. Ameur (Elsaute), N. Rasquin (Sprimont B), B. Neumann (FC Eupen), B. Colle (FC Eupen), O. Cetintas (Sprimont B)

1 point: L. D’Argent (FC Eupen), A. Heudt (Hombourg), M. Filali (Elsaute), Z. Mennicken (FC Eupen), A. Charef (Aubel), Y. Rindone (Sprimont B), A. Bougnet (Melen), O. Kivrak (Malmedy), R. Schins (FC Eupen), A. Gaspar (Sprimont B), K. Counet (Elsaute), L. Mahy (Melen), T. Denoël (Hombourg), N. Dupont (Malmedy), U. Ledda (Sprimont B), T. Cormann (FC Eupen), M. Fassotte (Sprimont B), R. Fischer (FC Eupen)

Buteurs

21 buts: T. Bauwens (Hombourg), T. Turco (Beaufays)

17 buts: K. Cossalter (Hannut)

14 buts: N. Nijhof (Malmedy), A. Crosset (Malmedy)

13 buts: H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), F. Turco (Beaufays), J. Licour (Fize)

11 buts: B. Deville (Elsaute), L. Messina (Geer)

10 buts: A. Krafft (FC Eupen), A. Guilmi (Ougrée), A. Docquier (Geer), J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha)

9 buts: T. Scheffer (Ster-Francorchamps), M. Corman (Elsaute), C. Laschet (FC Eupen), V. Vigil Bajo (Geer)

8 buts: A. Baltus (Hombourg), P. Nuozzi (Ougrée), R. Venner (Faimes), J. Dardenne (Ster-Francorchamps), L. Demelenne (Melen), S. Ettitchi (Ougrée)

7 buts: A. Domken (Ster-Francorchamps), K. Adam (Wanze/Bas-Oha), M. Mottoulle (Melen), G. Deville (Elsaute), F. Temsamani (Aubel), D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), N. Henrot (Hannut), T. Pauporté (Aubel)

6 buts: K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), B. Vandervost (Fize), M. Diallo (Aubel), A. Cokgezen (Geer), A. Keita (Melen), T. D’Affnay (Elsaute), M. Diané (Elsaute)

5 buts: A. Formica (Hannut), T. Namotte (UCE Liège), S. Henrot (Hannut), I. El Ghoulbzouri (Ougrée), K. Fassin (Elsaute), S. Denorme (Wanze/Bas-Oha), J. Haydan (UCE Liège), J. Fumagalli (FC Eupen), F. Henke (Melen), C. Meyer (FC Eupen), I. Calisgan (Ster-Francorchamps), P. Moulin (Wanze/Bas-Oha), T. Wagemans (Fize), J. Roggemans (Elsaute), B. Dreezen (UCE Liège)

4 buts: W. Allarassem (Sprimont B), J. Gonzalez (Sprimont B), B. Renson (Faimes), E. Domingos Neves (Melen), M. Mascolo (Melen), D. Denruyter (Fize), J. Tamoh (Faimes), R. Schins (FC Eupen), A. Dohogne (Elsaute), A. Gillard (Fize), F. Samray (Malmedy), A. Vicqueray (Malmedy), F. Campo (Elsaute), L. Bizzarri (Ougrée), W. Spits (Aubel)

3 buts: M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), C. Angislan (UCE Liège), M. Schwontzen (Hombourg), T. Thelen (Ster-Francorchamps), R. Denis (Malmedy), P. Dirix (Elsaute), J. Nsumbu (FC Eupen), J-Y Colling (Aubel), C. Remacle (Aubel), F. Bousfia (Ougrée), Y. Charef (Aubel), T. Louis (Wanze/Bas-Oha), Z. Benlahbib (FC Eupen), A. Geuns (Hannut), F. Memeti (Melen), R. Nkaku (UCE Liège), Q. Jacob (Malmedy)

2 buts: G. Goose (Wanze/Bas-Oha), G. Pasteels (Hannut), H. Lefort (Elsaute), S. Gilis (Ster-Francorchamps), N. Maréchal (Elsaute), L. Foguenne (Beaufays), G. Joao (Ster-Francorchamps), D. Meunier (Hombourg), S. Bouhriss (Geer), C. Willem (Aubel), I. Ipanga (Sprimont B), F. Fourneau (Ougrée), L. Tudisco (UCE Liège), D. Beltrame (Ougrée), V. Garufo (Ougrée), A. Niro (Aubel), A. Grommen (Faimes), A. Petitpré (Faimes), M. Thirion (UCE Liège), J. Cwynar (Hannut), O. Kivrak (Malmedy), L. Bayard (Hombourg), M. Binet (Faimes), M. Wets (Hombourg), T. Beckers (Hombourg), P. Vervoort (Geer), Y. Eyckmans (Fize), J-F. Dorthu (Hombourg), F. Rexhepi (Aubel), C. Piette (Elsaute), A. Modica (Sprimont B), S. Dabeye (UCE Liège)

1 but: J. Hayden (UCE Liège), L. Diomande (Faimes), S. Colson (Elsaute), J. Bosson (Beaufays), J. Mololi (Melen), K. Sbaa (Fize), E. Da Silva (Fize), C. Schonbrodt (Hombourg), M. Genaux (Beaufays), P. Mottet (Wanze/Bas-Oha), A. Bucak (Malmedy), M. Thans (Beaufays), A. Manirakiza (Beaufays), R. Lonneux (Melen), G. Simon (Faimes), A. Kondi (Ougrée), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), R. Jacob (Malmedy), T. Honay (Wanze/Bas-Oha), P-L. Ngengele (Sprimont B), R. Ordonez (FC Eupen), E. Dreessen (FC Eupen), P. Erivelton (Fize), C. Bemelmans (UCE Liège), M. Crotteux (Hannut), A. Fadda (Geer), G. Custinne (Malmedy), P. Bibombe (Sprimont B), A. Hauteclair (Geer), H. Simon (Malmedy), M. Carrea (Sprimont B), A. El Boussetaoui (Melen), A. Manirakiza (Beaufays), R. Demaerschalk (Fize), M. Mihesso (Fize), J. Restiglian (Ster-Francorchamps), M. Degueldre (Hombourg), W. Afkir (UCE Liège), S. Georges (Geer), A. Gaspar (Sprimont B), B. Colle (FC Eupen), E. Ruiz (Sprimont B), E. Landu (UCE Liège), L. Polet (Beaufays), R. Grava (UCE Liège), J. Delville (Ougrée), N. Crupi (Wanze/Bas-Oha), R. Vinchent (Faimes), Y. Missé Missé (Hannut), M. Philippe (Geer), F. Ledure (Fize), L. Henquet (UCE Liège), J. Ziga (Sprimont B), L. Habrand (Melen), R. Krings (Malmedy), T. Carraro (Wanze/Bas-Oha), N. Leroy (Melen), T. Masselin (Ougrée), M. Bartholomé (Hombourg), J. Javaux (Hannut), N. Belboom (Hombourg), B. Delhez (Ster-Francorchamps), A. Cassoth (Malmedy), Z. Mennicken (FC Eupen), T. Henquet (Geer), F. Arcadipane (Faimes), H. Mailleux (Faimes), M. Rasquin (Wanze/Bas-Oha), B. Laschet (FC Eupen), T. Schnackers (Hombourg), L. Drèze (Hannut), S. Zehram (Beaufays), C. Fransolet (Faimes), F. Ernst (Aubel), S. Meunier (Hombourg), N. Colette (Beaufays), G. Van Hoof (Aubel)