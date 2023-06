Consécration pour Chloé Roelandts (Pepinster) après trois années de galère

Une belle récompense pour celle qui se bat depuis plusieurs années avec de lourdes blessures… "Lors de la saison 2018-2019, je me plaignais beaucoup de douleurs aux hanches. Nous avons alors découvert une malformation des deux côtés. Je me suis fait opérer et cela a entraîné une très longue rééducation. En 2020, à peine revenue dans le coup, je me suis occasionnée une déchirure des ligaments croisés au premier match de championnat. Nouvelle opération et à nouveau des heures passées chez le kiné. En 2021, lors de la préparation en août, je me suis déchirée le ménisque et j’ai de nouveau subi une intervention. Ce fut une période très difficile mentalement."

Formée à Pepinster depuis l’âge de 9 ans, Chloé Roelandts est alors partie une saison aux White Tigers en P1 pour retrouver le plaisir de jouer avant de revenir plus motivée encore dans le club pepin cette saison. "J’ai toujours joué dans les équipes régionales jeunes de mon club. À 15 ans, étant donné mon statut d’élite sportive grâce aux sélections, j’ai pu intégrer les entraînements de l’équipe senior en R1 qui a joué la montée en D1. Et en 2017-2018, j’ai pu participer au championnat D1. C’était un peu un rêve pour moi. À 16 ans, je m’entraînais en journée avec Antoine Braibant et les joueuses étrangères grâce à un horaire adapté au niveau scolaire. J’ai eu la chance d’être bien entourée avec des joueuses très expérimentées qui étaient toujours de bon conseil telles que Nina Crélot, Justine Stoffels, Justine Colson ou Gail Dethier."

Malheureusement, sur le plan collectif, cette saison restera marquée par la relégation en P1 de la seconde équipe de Pepinster. "Cela a été compliqué pour nous, bien qu’en fin de championnat nous avons montré un tout autre visage en enchaînant les victoires. Cela n’a malheureusement pas suffi pour éviter la descente."

Mais Chloé Roelandts se tourne à présent vers l’avenir. "Il sera important de réaliser de bonnes performances en P1 et ainsi tenter de viser le top du classement. Sur un plan individuel, j’espère que les douleurs physiques vont s’atténuer afin de retrouver du plaisir pour tenter de récupérer mon meilleur niveau."