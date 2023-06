Awards de l'AWBB: François Genet (Ensival) est arrivé quelques secondes avant sa nomination

"L’AWBB avait lancé cette compétition avant le Covid mais je ne savais pas que cela avait repris et je n’avais surtout jamais pensé à une nomination", explique François Genet, le meneur de jeu d’Ensival (R2), qui remporte le titre dans sa catégorie. "Je suppose que les coachs adverses ont apprécié l’énergie que je déploie sur le terrain. C’est très important pour moi d’être utile à l’équipe et de mettre les jeunes en confiance."

Déjà vainqueur de notre challenge "Droit au panier", François Genet est aussi content pour l’image d’un club qu’il n’a encore jamais quitté. "Cette reconnaissance témoigne de l’importance que Ensival donne à la formation des jeunes depuis plusieurs années. La majorité des équipes seniors sont composées de joueurs sortant de notre école de formation. Et des joueurs bien plus forts que moi arrivent… je serai heureux de pouvoir leur laisser ma place le moment venu."

François Genet s’est imposé devant Alexandre Aerts (RSW Liege Basket) et Joachim Dehey (Profondeville Sharks). "Durant la saison, j’ai croisé les deux autres nominés. Je connais davantage Alexandre Aerts qui est un joueur très complet et un attaquant redoutable. Il sort d’une super saison et a une très grande marge de progression dans les années à venir. Ça a été un plaisir de jouer contre lui !"

L’Ensivalois a bien failli louper la remise de son trophée… "Je suis arrivé en retard à cause des travaux… plus ou moins 20 secondes avant l’annonce de ma nomination ! La soirée fut agréable, l’occasion de revoir des têtes connues avec qui on n’a pas l’opportunité de discuter pendant l’année."

Un trophée qui changera quelque chose dans sa carrière ? "C’est une récompense qui fait plaisir mais qui n’aura aucun impact sur ma mentalité et ma manière de jouer au basket", conclut François Genet. "L’important pour moi restera de me donner à fond sur le terrain pour mes coéquipiers et surtout de prendre énormément de plaisir. Je me réjouis de pouvoir commencer cette saison avec un nouveau groupe pour tenter de faire mieux que la dernière. Je suis sûr qu’on en est capable."