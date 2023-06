"Difficile de comparer, par rapport à l’année passée. Je l’ai fait tout en gestion, notamment Pied Vache. Je finis 13e, mais je me suis vite retrouvé tout seul, pour les sept derniers kilomètres. Ce n’était pas évident car les gars derrière étaient assez loin. Malgré tout, ma moyenne est bonne, je finis Top 15, l’objectif est atteint."

Charlotte Vieilvoye (26 ans, Verviers)

"J’étais 7e en 2022, je ne finis pas sur le podium des dames cette fois non plus, mais être 4e est très bien. Quand on sait que devant il y a Marie (Coosemans) et Irène (Tosi) qui reviennent de blessure, quel niveau elles ont. J’adore l’ambiance de Verviers car les encouragements nous poussent à en faire plus."

Nikita Marique (33 ans, Herve)

"Pour une première expérience, c’était assez difficile en termes de stratégie, j’avais demandé conseil à d’autres plus habitués. J’en ai bien profité de ce jogging, pendant une heure, on a fait cela à plusieurs du football de Herve afin de représenter au mieux le club."

Antoine Wyaime (25 ans, Jalhay)

"Il faisait assez lourd et je suis parti un peu vite. J’avais envie d’y participer, car c’est un gros événement dans la région, mais je voyais bien que je revenais de blessure. Je mets 19 minutes de plus que l’an dernier, j’ai juste tenté de passer mon frère sur la fin."

Barbara Conradt (23 ans, Verviers)

"C’est ma 6e ou 7e fois, ici, au jogging de Verviers. On est venu avec les copines du hockey de Verviers, pour faire aussi plaisir au sponsor commun du jogging et du hockey. Je voulais le faire en 1 h 15: 1 h 14 le challenge est donc accompli pour moi. Même si courir en équipe est moins évident."

David Dumoulin (28 ans, Henri-Chapelle)

"Le public encourage et arrose, cela tombe bien avec cette chaleur. Je finis en moins d’une heure, c’est bien, car je ne cours sérieusement que depuis 3 mois, je suis satisfait. C’est vraiment sympa, l’ambiance. Heusy était assez particulier comme endroit à ce niveau."

Henry-Marc Junker (67 ans, Verviers)

"J’ai abordé la course avec sagesse, à mon rythme, il faut dire que c’est plus difficile qu’en 1982 lors de mon premier jogging de Verviers. Je cours en 1h20 comme l’an passé. Je continue avec plaisir mes objectifs annuels, avec Rotterdam, Bruxelles, Berlin et sans oublier Verviers."

Micheline Delgado (50 ans, Theux)

"C’était bien pour la 15e ou 16e fois, malgré le ciel un peu couvert. 1h30, ce n’est pas beaucoup, je ne rajeunis pas. Il y avait du monde et de l’ambiance, même si je trouvais qu’il manquait un peu de tambours au début pour danser. Le public crie votre prénom et donne de la force sur le parcours."

Pierre Lebeau (32 ans, Herve)

"Je mets 1h05 pour 14 kilomètres. Il faisait un peu chaud, même sans soleil, les nombreux ravitos étaient donc bien. Ce jogging est finalement la suite du programme que l’on suit en vue de la reprise du football. Il y avait beaucoup d’ambiance surtout à partir de Pied Vache."