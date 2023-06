Jogging de Verviers 2023: "Les marches ont aussi été un véritable succès", estime Vincent Swartenbrouckx

Notamment au niveau des chiffres, puisqu’ils sont sensiblement identiques à ceux de l’année passée, aussi bien pour le jogging des enfants (malgré une légère baisse de quelques dizaines de participants) que pour le 5 km "Je cours pour ma forme" et le 14 km. Grosse nouveauté cette année, et énorme satisfaction: les trois marches (5, 7 et 10 km) organisées dimanche matin. "On a eu 300 personnes, ce qui est mieux qu’espéré. C’est un véritable succès et les gens ont été ravis. Même des personnes de la région ne connaissaient pas certains coins par lesquels les tracés passaient. Surtout, c’était aussi une manière de participer, différemment, à cette grande journée du jogging qui reste un événement familial", commente Vincent Swartenbrouckx, du service des Sports de la Ville de Verviers.

Sur le jogging de 14 km (modifié au niveau du départ et allongé de près d’un kilomètre), les retours sont aussi positifs. "Les joggeurs ont généralement une meilleure gestion de leur course car ça débute par une montée. C’est en tout cas ce qui ressort des commentaires. Sur le parcours traditionnel, quand les participants descendent l’avenue Müllendorff, ils sont souvent à un rythme qui n’est pas le leur", détaille-t-il. Une impression confirmée par le vainqueur de cette année, Amaury Paquet, qui restait modeste sur ses chances de pulvériser le record de l’épreuve (40’02’’ détenu par James Barmasai depuis 2014) si c’est le parcours traditionnel qui avait été emprunté cette année aussi. "Amaury a réalisé une formidable performance en s’imposant cette année, mais je pense sincèrement qu’il aurait battu le record sur l’autre parcours", poursuit Vincent Swartenbrouckx. "D’ailleurs, c’est toujours plus beau de voir que ce sont des régionaux qui se battent pour venir s’imposer ici à Verviers", souligne-t-il. "Quand on voit aussi des athlètes comme Tarik Moukime et Florent Caelen qui viennent juste pour le plaisir et pas pour jouer la gagne, c’est aussi cela qui fait l’esprit du jogging de Verviers", commente Vincent Swartenbrouckx avant de dévoiler une dernière info concernant le challenge inter-entreprises. "On n’a pas su l’annoncer dimanche à cause d’un problème informatique, mais c’est le CHR qui l’a emporté (pour la troisième fois), devant le 12e de ligne de Spa puis Spa Monopole."