Dominique Monami a assisté au jogging de Verviers: "Je m’entraînais sur la piste de Bielmont"

Ayant grandi à Verviers, mais aujourd’hui citoyenne de Malines, la vice-présidente du COIB a saisi… la balle au bond lorsque sa présence a été sollicitée par l’organisation. "Je n’ai jamais couru le jogging, vu que la course à pied n’était pas mon sport… mais comme je suis originaire d’ici, je le connaissais forcément. Me déplacer pour assister à cette 40e édition était une bonne occasion de revenir “à la maison”."

Dominique Monami se sentait d’autant plus à domicile que le stade de Bielmont lui est tout sauf inconnu. "Je m’entraînais sur cette piste entre mes 15 et 18 ans, en plus d’aller à la salle de fitness derrière le stade. Je n’ai néanmoins jamais trop couru, car le tennis est un sport plus explosif: la course à pied travaille d’autres muscles qui m’auraient ralenti. Je faisais en général 8 kilomètres, parfois 10, pas plus. Dorénavant, je cours encore moins – je le fais surtout l’hiver – car j’ai des problèmes aux genoux… à cause du tennis. En été, je me mets à la natation, au golf…" Bref, l’apercevoir un jour au départ du jogging de Verviers est illusoire. "Ce n’est pas pour moi, non (sourire) !"

Depuis la voiture ouvreuse, elle a profité de l’événement autrement qu’en chaussant ses baskets. "L’ambiance tout au long du parcours était très chouette, avec beaucoup de foule par endroits ! Pour celui qui participe, ça doit être génial de vivre des moments comme ceux-là, qui poussent à se surpasser encore plus", conclut notre interlocutrice.