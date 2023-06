Sambi Lokonga au grand jogging: "C'est toujours un plaisir de revenir à Verviers"

Pour lui, né dans l’ex-cité lainière qu’habitent toujours ses parents, "c’est toujours un plaisir de revenir à Verviers". D’autant plus pour "un événement d’une telle ampleur, qui rassemble et donne une bonne image de la ville, ce qui est important". Verviers "a beaucoup de potentiel et il faut pousser les gens à développer leur talent", soutient le milieu de terrain de 23 ans. Citant notamment son frère, Paul-José Mpoku, mais aussi Cihan Canak, qui avait également effectué le déplacement, Clinton Mata, Dolly Menga, Luis Pedro Cavanda…

Reprise début juillet

Pour le moment, et alors qu’il va bientôt partir une seconde fois en vacances, Sambi Lokonga est en période de péparation "solo", avant de reprendre les entraînements collectifs "le 3 ou le 4 juillet". Ainsi, "nous sommes obligés d’aller courir dans notre programme", sourit l’ancien d’Anderlecht. "Je sais donc que ce n’est pas facile, que c’est un sport qui demande de la discipline."

Pourrait-on l’imaginer un jour au départ du grand jogging ? "Vu qu’il se fait surtout sur des surfaces dures, ce n’est pas l’idéal pour nous, les footballeurs. Pourquoi ne pas en tenter un plus court, une fois, mais les 14 kilomètres, je ne pense pas (sourire)… Sauf si je me découvre un plaisir pour la course à pied après ma carrière…"