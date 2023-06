Deuxième l’an dernier derrière Nicolas Schyns, à nouveau second cette année à 3 minutes du vainqueur Amaury Paquet, le régional Yohan Zaradzki n’était pas déçu pour autant.

"Je suis super content de ma seconde place car je savais au vu des participants que ce ne serait pas facile. Notamment avec la présence du liégeois Lucas Da Silva. Comme je connais bien le parcours, j’avais gardé du jus pour relancer après Pied Vache. J’avais Lucas devant en point de mire jusqu’à Heusy (NDLR: où il a abandonné) , ils étaient d’ailleurs partis très vite avec Amaury. Je suis super fier du résultat et j’espère revenir l’année prochaine pour la gagne, en sachant que cela fera tout juste 20 ans que mon papa l’a emporté."

Et qu’a-t-il pensé du public verviétois ? "Les gens étaient “chauds patate”, je ne sais pas si c’est dû à la 40e édition ou non, mais il faut avouer que l’ambiance est toujours différente ici par rapport à d’autres joggings."

Dorian Fintolini (3e)

Le Liégeois Dorian Fintolini était le premier surpris à l’arrivée par cette 3e place. "Je n’en espérais pas tant ce dimanche. Au vu de la startlist et en sachant que je revenais de vacances, je suis très content avec ce podium. Amaury Paquet était tout simplement imbattable aujourd’hui, Yohan Zaradski étant au-dessus également. J’ai tenté de gérer en montant Pied Vache à allure constante. J’en ai gardé pour après et j’étais donc encore relativement frais ensuite. Et ce, malgré la chaleur, c’était d’ailleurs très bien qu’il y ait autant de ravitaillement. J’ai juste été surpris à l’arrivée car je n’ai pas vu quand Lucas Da Silva a abandonné, je ne savais donc pas que je finissais 3e", racontait-il à l’arrivée, au stade de Bielmont.

Son prochain objectif ? "Un semi-marathon au Luxembourg en septembre."