"J’ai fait le trou dans la descente"

Clément Renard et la Verviétoise Sofia Radouani remportent le 5 km (photos et vidéo)

Confiant dans ses chances de victoire, le Remicourtois est resté calme avant de pouvoir franchir la ligne d’arrivée en solo.

"Je savais qu’il y avait encore un petit faux-plat et comme j’avais bien récupéré des deux côtes, j’ai décidé d’attaquer. Seul Adrien Devel a réussi à me suivre, mais c’est dans la descente que j’ai réussi à faire le trou."

Après avoir participé trois fois à l’épreuve (dont la première fois en 2018), il aura fallu la quatrième pour s’imposer au stade de Bielmont. "J’avais vraiment à cœur de faire un résultat ici et je suis super content", indique le jeune homme de 19 ans qui prépare son prochain objectif: le semi-marathon du Mont Ventoux.

À noter que pour cette édition 2023 du 5 km, 638 participants ont franchi la ligne d’arrivée, dimanche début d’après-midi.

Sofia Radouani, première dame : "J’ai démarré vite puis j’ai ralenti"

La jeune Sofia Radouani entourée de ses proches après sa victoire. ©EDA JR Marot

Déjà lauréate samedi soir lors du jogging des enfants dans sa catégorie (filles 2011), Sofia Radouani s’est imposée d’une éclatante manière sur le 5 km, dimanche début d’après-midi.

La Verviétoise a bouclé le parcours en 21 minutes 23 secondes devant Camille Peelen et Stéphanie Rock, dépassant ses limites jusqu’à la ligne d’arrivée. Mais c’est avec beaucoup de lucidité que Sofia racontait sa course : "Elle s’est bien déroulée. J’ai démarré vite puis j’ai un peu ralenti mais j’ai su maintenir ma course par après", commente la jeune fille.

Si Sofia avait déjà participé à la course des 5 km (elle avait terminé à la quatrième position), elle ne s’y était pas encore imposée. Athlète au club des Hautes Fagnes, Sofia Radouani envisage, plus tard, de participer au jogging de 14 km. "Le plus long que j’ai fait jusque maintenant, c’est 10 kilomètres", précise la jeune Verviétoise.