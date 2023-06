Qu’importe, il ajoute son nom au palmarès et succède ainsi à son ami Nicolas Schyns, absent cette année. "Je ne voulais pas partir spécialement vite, mais il y avait Lucas Da Silva qui était l’invité surprise (et qui a finalement abandonné, Ndlr) qui a démarré fort. Du coup, je l’ai suivi mais c’était assez rapide et il ne fallait pas que je craque. Finalement, j’ai géré et j’ai vraiment profité du parcours et des gens autour de moi", commente celui qui est arrivé près de trois minutes avant le deuxième classé, le Verviétois Yohan Zaradzki (44’41’’) et Dorian Fintolini (45’38’’) avec une certaine aisance.

Amaury Paquet remporte le 40e jogging de Verviers: "J’en rêvais quand j’étais petit" (photos)

"J’étais en forme et je n’avais rien à l’agenda"

Après sa récente victoire aux 20 km de Bruxelles (pour la troisième fois consécutive), Amaury Paquet s’adjuge la course la plus populaire dans sa région. "Je ne l’avais jamais gagnée et c’était peut-être l’année où on pensait qu’il allait y avoir le moins de niveau. J’étais en forme et je n’avais rien à l’agenda aujourd’hui. L’année passée, c’était mon ami Nicolas Schyns et cette fois, c’est moi", poursuit celui qui avait été déjà présent sur le jogging de Verviers, mais il y a dix ans. "J’avais terminé huitième", se souvient-il. "C’est juste dommage que ce n’est pas le même parcours que les autres années, car j’aurais pu me jauger par rapport à d’autres en termes de chrono."

"Une course emblématique"

Mais l’essentiel n’est pas là pour le Charneutois, qui a réalisé une course à sens unique, quasiment de bout en bout. Avec la fierté de terminer sur la plus haute marche du podium. "Pour tout joggeur de la région verviétoise qui commence la course à pied, cette épreuve est un peu emblématique et je suis très content de remporter la course dont je rêvais quand j’étais petit. Elle me fait peut-être moins rêver pour l’instant mais il fallait la gagner au moins une fois dans ma vie", réagit l’athlète. Voilà qui est fait, et de quelle manière !