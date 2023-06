L’année d’Amaury Paquet pour succéder à Nicolas Schyns lors de la 40e du jogging de Verviers ?

Ainsi, le Charneutois et triple vainqueur des 20 km de Bruxelles, Amaury Paquet, devrait bien être de la partie cette fois. Au vu de ses chronos actuels et de sa forme, il fait évidemment figure de grandissime favori pour remporter cette édition anniversaire. Derrière, bien malin qui pourra prédire qui s’installera sur le podium. Et surtout, dans quel ordre. Ainsi, le Verviétois Yohan Zaradzki, deuxième l’an passé, défendra ses chances sans aucun doute. Tout comme le Liégeois Dorian Fintolini. Reste l’inconnue des inscriptions de dernière minute, le jour de l’épreuve. Avec toujours des surprises possibles sur la ligne de départ. Le Verviétois Tarik Moukrime sera aussi de la partie mais il sera difficile pour l’ancien athlète de haut niveau de briguer la victoire au stade de Bielmont. Celui qui profite de sa famille et de ses proches, en plus de son travail dans la boucherie familiale, a quelque peu mis la course à pied de côté.

Rude concurrence chez les dames

Chez les dames, lauréate en 2022, Irène Tosi défendra son titre. L’Allemande Sonja Vernikov, très présente sur de nombreux joggings régionaux, sera là elle aussi. Tout comme l’Andrimontoise Charlotte Vieilvoye, récente gagnante des Crêtes de Spa. Mais attention, il nous revient qu’Amélie Bihain sera là aussi. L’athlète de l’ARCH (Ciney), qui vit désormais à Theux, s’est offert un podium aux 20 km de Bruxelles dès sa première participation…

Au rayon des chiffres, ce vendredi, ils étaient plutôt encourageants et dans les mêmes tendances que l’année dernière à deux jours de l’événement. Ainsi, ils sont un peu plus de 1200 préinscrits pour le 14 km, 350 pour le 5 km et 682 pour le jogging des enfants (qui se déroule, lui, samedi soir). Quant aux marches (5, 7 et 10 km), la nouveauté de cette année, elles totalisent déjà près de 150 inscriptions. "Comme toujours, le facteur météo sera déterminant pour les inscriptions le jour-même", précise Vincent Swartenbrouckx, du service des Sports de la Ville de Verviers.