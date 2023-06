Pour Mario Kupper, c’est Francorchamps "je t’aime, moi non plus"

Un travail considérable a été accompli pour arriver sur le plus beau circuit du monde du monde dans les meilleures conditions. "Les premiers essais se sont déroulés comme nous l’espérions", commente le team manager. "Depuis le Mans nous nous sommes concentrés sur l’électronique et la consommation. Les améliorations apportées sont positives alors que nous sommes bien au niveau châssis. Notre objectif était le top 5 aux qualifications."

Première mission accomplie. Et pour le double tour d’horloge, quelles sont les ambitions de KM99 ? "Notre rythme en course devrait être top, car avec Lucas Mahias, Florian Marino et Bastien Mackels nous disposons du trio peut-être le plus homogène. Sans problème, nous devrions être bien classés, même si pour moi Francorchamps a souvent été je t’aime moi non plus. Mais je ne renonce jamais, j’aime trop la course, et surtout je peux compter sur une équipe de plus de trente personnes dont chacune figure parmi les meilleures dans son domaine."

Nombreux seront certainement les supporters à suivre plus particulièrement la Yamaha numéro 99 durant ce double tour d’horloge francorchamptois dont le départ sera donné ce samedi à 14 heures. "Ce sera une course difficile avec la chaleur que l’on connaît et que les pneumatiques n’apprécient pas. Je crois d’ailleurs que nous serons plus rapides la nuit que le jour."

Verdict dimanche lorsque le drapeau à damier s’abaissera sur cette deuxième édition des 24 Heures de Spa Motos.