Nouveau CQ à l’AS Eupen: Joseph Radermacher remplacé par Johannes Queck

"Joseph Radermacher, qui est actif pour la KAS Eupen depuis 1958, d’abord en tant que joueur et ensuite dans de diverses tâches d’administration et de gestion du club, reste collaborateur de la KAS Eupen après la transmission de la fonction de CQ à Johannes Queck", indiquent les Germanophones dans un communiqué. "Il continuera à soutenir le club et ses collaborateurs, à transmettre ses connaissances à la prochaine génération et à représenter la KAS Eupen lors des matchs de l’équipe première et lors d’autres événements."

Johannes Queck travaille depuis un an à la KAS Eupen en tant que Head of Administration Youth, responsable de l’administration des jeunes. Il assume la fonction de CQ en plus de son travail pour le département des jeunes.

L’AS Eupen remercie Joseph Radermacher pour son travail infatigable et compétent en tant que CQ, grâce auquel il a également acquis de grands mérites auprès de la fédération de football. Joseph Radermacher est membre d’honneur du comité exécutif de la fédération.