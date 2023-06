Myriam Dumont, 15 fois lauréate du grand jogging: "Verviers était précurseur"

Après son premier succès lors de la première édition en 1982, elle s’y est encore imposée à quatorze reprises lors des dix-huit éditions suivantes, pour clôturer sa série victorieuse en 2001. "Ce n’était pas du tout un objectif, dit-elle humblement. Je venais de la piste et du cross et les joggings, à l’époque, n’étaient pas du tout fréquents", précise la Pepine pour recontextualiser la création de ce type d’épreuve. "Puis, rapidement, c’est devenu un plaisir de retrouver des gens ce jour-là et surtout, l’ambiance qu’il y a tout autours. Le jogging de Verviers est devenu un rendez-vous traditionnel quand je n’étais pas blessée ou enceinte. Et je tiens à préciser que Verviers était assez précurseur en tant qu’organisateur d’un grand jogging et que cet événement a su se maintenir avec le même engouement pendant 40 ans."

Au-delà de l’aspect festif et convivial de l’événement verviétois, c’est avant tout une véritable performance que Myriam Dumont a accomplie tout au long de ces années, laissant peu de place à la concurrence. "Le secret de ma longévité ? Je ne sais pas trop… Je courais déjà au niveau national", tente l’ancienne athlète, qui compte de nombreux podiums nationaux sur 3 000 ou 10 000 mètres. Elle a aussi représenté la Belgique à de nombreuses reprises sur le plan international et était entraînée par son époux, Jean Dethioux.

Parmi les nombreux souvenirs en tête au moment d’évoquer ses participations au jogging de Verviers, Myriam en retient un en particulier. "Je me souviens d’une année où Pierrot Heuse (Ndlr, ancien président du club des Hautes Fagnes et bien connu dans le monde de l’athlétisme) et Jean Malo (qui a participé plusieurs fois à l’Ironman d’Hawaii) avaient décidé de faire la course entre eux. Et j’ai fini juste entre les deux, c’était amusant." Au rayon des mauvais souvenirs, l’ancienne lauréate en pointe un sans hésitation: la chaleur. "C’est vraiment un paramètre difficile à supporter, et il y en a eu quelques-unes des éditions sous le soleil."

Si elle ne participe plus au jogging de Verviers depuis plusieurs années, Myriam Dumont y revient toujours avec plaisir. "C’est l’occasion de revoir les anciens." Assurément, pour cette 40e édition ce dimanche 18 juin 2023, la multiple lauréate sera bien entendu de la partie pour encourager.

Le palmarès du Jogging de Verviers, depuis sa création en 1982

1982 : Edgard Salve – Myriam Dumont

1983 : Peter Hermans – Myriam Dumont

1984 : Jean-Luc Boland – Myriam Dumont

1985 : André Malherbe – Myriam Dumont

1986 : Jean-Luc Boland – Marie-Paule Villers

1987 : Jean-Luc Boland – Myriam Dumont

1988 : Jean-Luc Boland – Myriam Dumont

1989 : Jean-Luc Boland – Myriam Dumont

1990 : André Malherbe – Myriam Dumont

1991 : Michel Brian – Françoise Renard

1992 : Michel Brian – Myriam Dumont

1993 : Ferdinand Gabriel – Myriam Dumont

1994 : Guy Fays – Irène Brialmont

1995 : Guy Fays – Myriam Dumont

1996 : Frédéric Collignon – Irène Brialmont

1997 : Ferdinand Gabriel – Myriam Dumont

1998 : Ferdinand Gabriel – Myriam Dumont

1999 : Ferdinand Gabriel – Myriam Dumont

2000 : Vincent Ternet – Irène Brialmont

2001 : Vincent Ternet – Myriam Dumont

2002 : Frédéric Collignon – Catherine Lallemand

2003 : Mohamed Hamed – Catherine Lallemand

2004 : Frédéric Collignon & Robert Zaradski – Sophie Derouaux

2005 : Guy Fays – Catherine Lallemand

2006 : Guy Fays – Catherine Lallemand

2007 : Guy Fays – Chantal Wintgens

2008 : Guy Fays – Catherine Lallemand

2009 : Florent Caelen – Catherine Lallemand

2010 : Florent Caelen – Sarah Balancier

2011 : Florent Caelen – Laurence Couquelet

2012 : Jamal Baligha – Isabelle Sluijsmans

2013 : Olivier Pierron – Isabelle Sluijsmans

2014 : James Barmasai – Martine Detrez

2015 : Florent Caelen – Martine Detrez

2016 : Régis Thonon – Sandrine Host

2017 : Noah Kemei – Séverine Bessemans

2018 : Florent Caelen – Maureen Kramer

2019 : Michael Brandenbourg – Agnès Laurent

2020 : Épreuve annulée

2021 : Épreuve annulée

2022 : Nicolas Schyns – Irène Tosi