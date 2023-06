Francorchamps prêt pour les 24 Heures Motos

Le retour d’un double tour d’horloge l’an dernier fut une étape importante. Après une première édition encourageante, la cuvette de l’Eau Rouge s’apprête à vivre une fin de semaine placée à nouveau sous le signe du mondial d’endurance avec le deuxième rendez-vous de la saison. L’équipe de Claude Michy Organisation a tenu à mettre le spectateur au cœur de l’événement en proposant une expérience unique sous la devise: tout pour le public.

En effet, l’animation ne sera pas seulement sur la piste dès ce vendredi avec les premiers essais. Le programme comprendra dès samedi de nombreuses démonstrations avec notamment le trial Circus avec Fred Crosset, notre multiple champion de Belgique de trial, mais aussi Julien Vanstippen, vainqueur des X-Games 2022 en FMX. La proximité sera aussi de mise avec les équipes participant aux 24 Heures et avec leurs pilotes grâce à l’accès au paddock compris dans le billet d’entrée.

Et du beau monde, il y a aura sur la piste avec tous les candidats à la couronne mondiale, mais aussi l’équipe belge BMW Motorrad World Endurance de notre compatriote Werner Daemen victorieuse l’an dernier, sans oublier KM99 créé il y a tout juste un an avec à sa tête deux figures régionales que sont Gaëtan Schyns et Mario Kupper. Après des débuts un peu compliqués lors des 24 Heures du Mans, le team basé à Lontzen disputera sa première course à domicile en engageant dans la catégorie reine une Yamaha pour le trio composé de Lucas Mahias, Florian Marino et du Sprimontois Bastien Mackels, impatient de retrouver ses fans après avoir manqué l’édition de l’an dernier suite à une blessure.

Il ne sera pas notre seul régional au départ puisque le Saint-vithois Kevin Kaut sera le quatrième pilote de l’équipe Aviobike avec une Yamaha Superstock. Après les essais et la première course side-car en guise d’apéritif ce vendredi 16 juin dès 9 heures, le départ sera donné le lendemain à 14 heures pour un double tour d’horloge qui s’annonce passionnant à vivre.