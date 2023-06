Le coach allemand de 40 ans s’est ensuite livré à une rencontre avec la presse, sa toute première depuis son arrivée. "Je me réjouis d’être ici à Eupen. J’ai bien réfléchi avant de signer mais après un an de repos en famille, le moment est venu de recommencer un nouveau défi", a-t-il entamé. L’ancien entraîneur du Werder Brême et de Wolfsburg s’apprête à découvrir la Pro League avec l’AS Eupen.

Florian Kohfeldt: "J’espère laisser une trace à Eupen" (photos du premier entraînement)

L’ambition ? Les play-offs 2

Et l’ambition est très claire: disputer les play-offs 2. "Ce serait un pas en avant pour le club. J’ai le sentiment qu’on peut arriver à développer ce projet ici avec l’équipe. Je me retrouve très bien dans le côté familial du club, c’est un paramètre important pour moi", poursuit celui qui était en contact avec le club eupenois depuis un moment déjà. "Je mentirais si je disais que j’ai tout de suite accepté. Les discussions avec la direction ont été décisives dans mon choix final. Et elles ne remontent pas qu’à ces dernières semaines", glisse Florian Kohfeldt.

Une première expérience à l’étranger

Pour sa première expérience à l’étranger, l’Allemand espère franchir un palier avec l’AS. "Après dix ans passés dans le football allemand, mon envie était de tenter quelque chose à l’étranger. Je pense que la Belgique est une belle option. Il y a du talent et du physique dans ce championnat, qui n’a pas à rougir par rapport à d’autres dans ces domaines", n’hésite pas à affirmer le successeur d’Edward Still à la tête des Pandas. Si sa réussite chez les Eupenois passera obligatoirement par le maintien (au plus vite), Florian Kohfeldt se voit s’installer dans la durée. "Pour cette saison, il s’agira de se qualifier pour les play-offs 2 et c’est ambitieux. Mais au-delà de cela, j’aimerais donner une identité au club et à l’équipe, qu’on puisse reconnaître le jeu prôné par le noyau. J’aimerais pouvoir dire que je laisserai une trace ici…" ambitionne le coach, dont le style de jeu se veut offensif. "J’aime la possession du ballon, mais pas juste pour dire de l’avoir, plutôt pour se porter rapidement vers l’avant et exploiter notre vitesse", détaille-t-il. Pour cela, il faudra voir quel sera son noyau à disposition, car il va sans doute beaucoup changer au cours des prochaines semaines.