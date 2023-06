Boris Lambert (AS Eupen) va-t-il "franchir un palier" ?

Pour cela, la saison difficile de l’année passée est à ranger au plus vite aux oubliettes. "On n’a pas envie de revivre la même saison et c’est certain qu’on a besoin de renforts. Pour être plus compétitifs, mais surtout avoir moins de difficultés pour se sauver", indique Boris Lambert.

Courtisé par d’autres clubs (dont l’Union Saint-Gilloise il y a quelques mois), le joueur est toujours bel et bien à Eupen pour cette reprise. "Dans ma tête, je suis bien à Eupen où j’ai un contrat jusque 2027 et je reprends ici ma huitième saison. Je me donne toujours à fond. Je suis prêt à franchir un palier dans ma carrière mais on verra ce qu’il se passera dans les prochaines semaines. Je ne suis pas non plus dans l’obligation d’avoir quelque chose d’autres même si c’est sûr que c’est un objectif de franchir un nouveau palier."