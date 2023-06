Inès Piret (Thimister), 16 ans, qualifiée pour l’Euro U22 de beach-volley

Une belle qualification que les jeunes filles ont décrochée en remportant le tournoi... qualificatif noir-jaune-rouge, début juin. Lequel a vu s’affronter quatre équipes. "Nous avons d’abord gagné contre la sélection wallonne, avant de battre les vainqueures de l’autre match en finale. C’est un grand objectif de rempli", commente la Thimistérienne Inès Piret, actuellement en pleine révision pour ses examens. Il s’agira du tout premier Euro de sa carrière, alors que la Néerlandophone Annelore Bex en a déjà vécu un. "Du coup, elle pourra m’apporter son expérience, m’expliquer, me rassurer, c’est vraiment bien que ce soit ainsi."

"Gagner le plus possible"

Championne de Belgique U18 en titre, Inès Piret a débuté le volley à 8,5 ans, au club de Thimister. "Ma maman a fait du volley lorsqu’elle était plus jeune mais ne m’a jamais poussée. C’est vraiment venu naturellement." La saison prochaine, elle évoluera à Wellen (Flandre), en Nationale 1, où elle retrouvera une fille côtoyée avec l’équipe nationale. Scolarisée à Louvain pour y suivre un cursus en sport-études volley, sortie de rhéto cet été si tout va bien, elle poursuivra son parcours dans la cité brabançonne.

Avant la prochaine rentrée, toutefois, Inès et Annelore ont du pain sur la planche. Outre la Roumanie, il devrait y avoir à l’agenda le championnat européen U18 (24-27 août, Madrid) ainsi que U20 (17-20 août, Riga). Et pour monter en puissance d’ici Timisoara, des tournois en Grèce et Italie notamment. "C’est très cool de voyager pour mon sport, j’adore ça. J’ai déjà participé à des tournois à la mer, où tu vas profiter de la plage après la compétition. C’est magnifique !"

Quant à savoir ce que la paire Piret-Bex pourra viser en Roumanie… "Gagner le plus possible", sourit notre interlocutrice. "Comme je n’ai jamais participé, je ne sais pas évaluer le niveau et être plus précise. Je sais que l’an dernier, les filles belges avaient remporté un match. Ce sera de toute façon une belle expérience."