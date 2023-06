Pas moins de quatre tracés seront au programme ce dimanche 25 juin: 25, 35, 45 et 60 kilomètres pour le plus long. "Les parcours boisés de Jalhay et de Limbourg régaleront les amateurs de nature, qui pourront s’enivrer de montées alliant technique et assiduité ainsi que de descentes vertigineuses, avec quelques passages dits “roulants”, encadrés par des signaleurs. Des ravitaillements seront prévus pour chaque parcours", indique le club dans un communiqué de presse.

Au retour, les bikers pourront profiter des douches et du bike-wash, mais aussi du parking pour vélos – un point logistique indispensable histoire de pouvoir déguster quelques bières spéciales et un pain saucisse en toute tranquillité.

Programme

8h à 11 h 30: Inscriptions (Lieu: École Communale – rue de la Fagne, 12 – 4845 Jalhay).

11 h 30-14 h 30: retour des participants et dégustation des bières spéciales du TT Jalhay.