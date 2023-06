Amaury Joiris restera-t-il à La Calamine? "Si je reçois une belle proposition, je l’écouterai…"

Seulement voilà, la signature annoncée ce mercredi du portier de Visé (Nationale 1) Maxime Mignon va peut-être bouleverser les plans de l’actuel dernier rempart des Germanophones. D’autant plus que ce n’est visiblement pas le projet qui lui a été présenté lorsqu’il a accepté de rempiler. "J’ai reçu pas mal de propositions mais on m’a fait comprendre qu’on comptait absolument sur moi, que ce soit en D3 ou en D2" se rappelle un Amaury Joiris assez déçu par la situation. "J’ai donc marqué mon accord pour rester au club. Le président avait bien mentionné l’arrivée éventuelle d’un gardien supplémentaire, mais pas du tout de ce profil-là. En tout cas, ce n’est pas ce qui m’a été dit."

On imagine mal, en effet, un portier du calibre de Mignon rejoindre les Frontaliers pour occuper un rôle de doublure. "Ça change évidemment la donne me concernant" poursuit Joiris. "Alex m’a dit qu’on ferait 50/50 au niveau du temps de jeu mais sera-ce vraiment le cas pendant la saison ? Je dois encore réfléchir à tout ça mais c’est certain que si j’ai la possibilité d’être titulaire à 100% ailleurs, je suis ouvert à la discussion. À 23 ans, ma priorité est vraiment de jouer. D’autant plus que je suis dans une spirale très positive et que je sors d’une belle saison en D3."

Partira ? Partira pas ? L’avenir d’Amaury Joiris après 6 ans au club se dessinera visiblement dans les prochaines semaines…