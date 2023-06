30 ans plus tard, il va courir le jogging de Verviers avec la même tenue, devenue son pyjama

L’idée est sympa et pour le moins originale. En fouillant dans d’anciennes photos, le Verviétois Vincent Wergifosse a retrouvé un cliché de lui au jogging de Verviers 1993. Amusé de cette trouvaille et surtout des habits qu’il portait ce 20 juin il y a trente ans, une idée lui est rapidement venue en tête. "Je me suis rendu compte que cette tenue était devenue… mon pyjama. Et je me suis dit que ce serait marrant de recourir, trente ans plus tard, avec ces mêmes habits", relate Vincent Wergifosse. "L’idée de refaire le jogging de Verviers ce 18 juin 2023 avec la même tenue et le même numéro de dossard (453) a tout doucement fait son chemin", poursuit-il. "Et quitte à avoir l’air ridicule, autant que cela soit utile", complète-t-il sur la page qu’il a créée pour l’occasion. Car au-delà du folklore, c’est aussi pour la bonne cause qu’il a décidé d’œuvrer, en faveur des Cliniclowns de Verviers. "Je les ai vus à l’œuvre dans un hôpital où ma fille était hospitalisée il y a plus de 20 ans et je les avais trouvés très courageux. Cela ne doit pas être facile pour eux, mais quelle bulle de légèreté pour les enfants", commente-t-il.