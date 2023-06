Podium aux 24 Heures du Mans pour les équipes verviétoises WRT et DKR

Deux équipes régionales figuraient sur la grille de départ et si la victoire dans leur catégorie s’est finalement refusée à elles, elles ont eu les honneurs du podium au terme d’une course émaillée de nombreux incidents et rebondissements. À commencer pour l’équipe WRT chère à Vincent Vosse dont les deux Oreca 07 Gibson étaient encore en lutte pour le podium en catégorie LMP2 à quelques minutes de l’arrivée. Finalement le trio Andrade, Delétraz et Kubica échouait à la deuxième place, alors que Frijns, Gelael et Habsburg complétaient le Top 5.

"Quelle course", commentait l’ancien pilote verviétois à l’arrivée. "Je mentirais si je n’étais pas déçu par notre deuxième place et par le problème de suspension à quinze minutes de l’arrivée qui nous prive de placer nos deux équipages sur le podium. Mais je suis très fier du travail accompli par toute l’équipe. Nous attendons maintenant avec impatience une fin de saison plus réussie avant de pouvoir nous battre pour la victoire au Mans l’année prochaine."

Où les troupes de Vincent Vosse représenteront officiellement BMW dans la catégorie reine. Mais ce dimanche au Mans, il y avait un deuxième homme heureux. L’équipe DKR Engineering dirigée par le Gemmenichois Kendy Janclaes est aussi montée sur le podium en terminant troisième de la catégorie LMP2 AM au terme d’une course au suspense. Après être partie bonne dernière suite à un problème de démarreur, le proto du seul équipage cent pour cent belge avec Maxime Martin, Tom Van Rompuy et Ugo de Wilde était retardé après avoir été tamponné par un autre concurrent, avant de remonter au fil des heures dans la hiérarchie pour s’offrir ce moment de joie.