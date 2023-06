Le Hervien Kevin Viellevoye a souffert au Grand Prix d’Allemagne

"Je suis passé alors qu’il était toujours au sol", nous a confié Kevin Viellevoye qui est un peu son mentor. "Inutile d’ajouter que la suite fut très compliquée pour moi. Aux dernières nouvelles, il souffre notamment d’une fracture du bras et d’une grave commotion cérébrale. Après une semaine d’observation dans un hôpital allemand où il a été évacué en hélicoptère, on espère qu’il va pouvoir rentrer en Belgique."

Malgré tout, le pilote hervien se classait dans le Top 15 final après respectivement une treizième, quatorzième et seizième places dans les trois courses.

"Je suis un peu déçu, car j’étais venu pour un Top 10. J’étais bien préparé physiquement et j’avais la vitesse, mais l’accident de Nils et un pépin à l’épaule, qui m’a fait perdre de plus en plus de force, ne m’ont pas permis de pouvoir faire mieux."

Quant à François Corman, engagé de dernière minute, il a réussi un bon résultat en terminant chaque fois dans le Top 20. Le Lambermontois a ainsi récolté deux points dans chacune des trois manches, mais il a surtout pu prendre un maximum d’expérience alors qu’il ne disputait que son deuxième Grand Prix. Tout profit pour la suite de sa saison. En attendant la prochaine épreuve à Francorchamps, gageons que nous aurons rapidement de bonnes nouvelles concernant Nils Vandeberg.