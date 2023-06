Jogging de Verviers: Dylan, amputé des deux jambes, courra le 5 km grâce à Leg’s Go

Fan de football, "J’ai joué jusqu’à mes 17 ans à Plombières", précise-t-il, Dylan comprend très vite que ce ne sera plus jamais possible. Ni de courir de temps en temps, comme il aimait aussi le faire, seul ou avec des amis. "J’étais en revalidation et un autre amputé m’a parlé de l’association Leg’s Go, qui aide les personnes comme moi à refaire du sport. Avant cette rencontre, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire du sport…" Soutenu par l’ASBL, Dylan envisage de porter des prothèses, pour un jour courir avec.

"Il y a quelques semaines, j’ai fait un test d’un mois avec des prothèses et ça s’est bien passé. Je vais maintenant avoir les miennes et ça me permettra de ne plus juste rouler sur la piste de Bielmont avec ma chaise." Les sensations ? "Il faut s’y habituer, c’est certain. Il faut aussi se remuscler un peu, notamment pour avoir un bon équilibre. Ce n’est vraiment pas facile mais c’est une question de concentration et il ne faut pas vouloir aller trop vite au début", commente le jeune homme, aujourd’hui âgé de 31 ans et qui habite La Calamine.

"Cette année, ce sera un peu trop juste"

Désormais, Dylan a des objectifs sportifs, sans sa chaise roulante. "J’aimerais bien faire la petite distance du jogging de Verviers (5km). Cette année, ce sera un peu trop juste, mais je l’envisage pour l’année prochaine", indique-t-il. "Le 18 juin, je serai là pour encourager. Et l’année prochaine, je serai là pour courir." Un défi qui est rendu possible grâce à l’intervention de Leg’s Go, association soutenue par le Jogging de Verviers et qui a permis l’achat d’une prothèse d’une valeur de près de 8000 euros. "Je remercie vraiment l’ASBL, que je suis content d’avoir rencontré." Et ses rêves ne s’arrêtent pas là.

Plus tard, le Calaminois aimerait disputer les championnats d’athlétisme sur 100 et 200 mètres. Mais une étape à la fois.

Une prothèse à 7 500 euros grâce à la participation de 2022

Cette année encore, la Maison Verviétoise des Sports et toute l’organisation du Jogging de Verviers poursuivent leur soutien à l’association Leg’s Go.

Cette ASBL a pour but principal de récolter des fonds afin de fournir le matériel nécessaire aux personnes amputées pour courir, ainsi que l’accompagnement à l’apprentissage de l’utilisation de cette prothèse. L’association a vu le jour en 2015, grâce à son fondateur Luc Huberty, victime à l’âge de 36 ans d’un accident de voiture au cours duquel il a perdu la jambe droite.

En s’inscrivant au Jogging de Verviers (5 km ou 14 km), le montant de l’inscription de base comprend automatiquement 1 euro qui est reversé à Leg’s Go. Bien entendu, les coureurs peuvent accentuer leur soutien en reversant 5 euros supplémentaires à l’association, en choisissant cette option disponible lors de l’inscription.

La participation en 2022, complémentée par une action caritative de La Table Ronde 13 de Verviers et du Rotary Verviers Vesdre, a permis l’achat d’une prothèse d’une valeur de 7 500 euros.