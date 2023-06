Voici le communiqué complet du comité provincial

En vertu des articles A7.70 – A7.71 – A7.72 du Règlement fédéral, le Comité Provincial de Liège a publié un projet de séries des équipes premières Hommes dans la Vie sportive du 31 mai, a laissé la possibilité aux clubs de réagir par écrit jusqu’au 5 juin et a invité les clubs à se présenter en séance le 8 juin, date à laquelle les remarques ont été analysées. Ce projet comportait la liste des équipes par série et une carte localisant les équipes des 4 divisions provinciales.Pour rappel, le projet de séries a été réalisé par une société informatique qui a pris comme critère principal, en vertu de l’article A7.71: l’addition du nombre total de kilomètres effectués par toutes les équipes pour leurs déplacements, de telle sorte que celle-ci soit la plus petite possible.

--> Pour la 2e provinciale:

- Clubs ayant émis des remarques recevables: OUFFET WARZEE – HERVE – MINEROIS – WELKENRAEDT

- Clubs présents: HERVE – MINEROIS – OUFFET WARZEE – TROIS FRONTIERES - WARSAGE

En préambule: il y a 48 équipes inscrites pour la P2 qui doivent être réparties en 3 séries de 16 équipes et ce, conformément aux modalités provinciales votées en Assemblée générale. Ce point n’est pas contesté!

Le Comité a donc pris acte des remarques pour:

1) OUFFET WARZEE: le club se retrouve être l’équipe la plus excentrée de la série C et se revendique de la série A (Hesbaye-Condroz) et ce, parce que fait partie de l’arrondissement HUY -WAREMME et parce que ses déplacements ainsi que ses temps des trajets sont nettement plus allongés en séries C (série verviétoise et germanophone).

Le Comité Provincial présente la simulation en permutant cette équipe en série A et il apparaît que les dires de ce club s’avèrent exacts (sa moyenne kilométrique passerait de 51km à 28km) et que de surcroît, la moyenne kilométrique serait plus petite également pour les équipes de la série C

Décision: par ces motifs, le Comité Provincial de Liège juge la demande recevable et fondée et l’équipe de OUFFET WARZEE passe de la série C en série A.

2) La série A se retrouvant à 17 équipes le Comité provincial doit faire passer une équipe de la série A en série B. En effet, c’est bien un club de cette série qui devrait permuter de manière à obtenir la moyenne kilométrique la plus basse possible.

Aucune équipe n’ayant fait la demande suite au projet de séries, le Comité Provincial constate que l’équipe de série A la plus proche de la série B est l’équipe de MCS Liège.

Il constate également que cette équipe, qui se trouve sur le territoire de la Ville de Liège et qui a toujours évolué en série B (série liégeoise), n’a émis au moment de l’inscription, aucun souhait par rapport à une région.

La simulation effectuée en séance démontre que la série B avec MCS Liège resterait de manière significative la série de 2ème provinciale avec la moyenne kilométrique la plus basse.

Décision: par ces motifs, le Comité Provincial de Liège décide de faire passer l’équipe de MCS Liège de la série A en série B.

3) La série B se retrouvant à 17 équipes → le Comité Provincial doit faire passer une équipe de la série B (liégeoise) en série C (série verviétoise et germanophone).

3 clubs ont envoyé des remarques dans les délais impartis à savoir: HERVE – MINEROIS -WELKENRAEDT

- HERVE: demande pour évoluer en série C quitte à perdre le derby contre Battice

Le club de Herve estime qu’il est, parmi les 3 clubs demandeurs, le club qui permettrait d’avoir en série C la moyenne kilométrique la plus basse. Seule la permutation de l’équipe d’Andrimont de B en C pourrait entrainer une moyenne plus basse!

- MINEROIS: signale qu’il a proposé au club d’Ouffet d’accepter d’aller en série C au cas où une équipe de la série A accepterait d’aller en B et qu’il en a fait part, par écrit au Comité Provincial. Concernant la moyenne kilométrique énoncée par le club de HERVE, cela se joue à 100 mètres mais par contre, le club de HERVE fait partie de l’Entente Liégeoise et non de l’Entente Verviétoise. Pour ces raisons, le club de MINEROIS demande à disposer de la priorité pour passer de la série B vers la série C.

- WELKENRAEDT: n’est pas présent mais a envoyé dans les formes une demande pour évoluer en série C pour les raisons suivantes:

1) L’a demandé dans ses desiderata.

2) Une approche culturelle vis-à-vis des clubs de la Communauté germanophone plus en phase par rapport aux clubs des autres régions.

3) Sans doute de meilleures recettes en jouant contre les clubs germanophones.

Le Comité Provincial constate que 19 clubs ont émis le souhait lors des inscriptions d’évoluer avec leur équipe première dans cette série C!

Qu’il est donc impossible de répondre favorablement à toutes ces demandes puisque comme déjà mentionné, les 3 séries de 2ème provinciale doivent comporter 16 équipes.

Dans la mesure où plusieurs clubs revendiquent la place vacante mais qu’aucun des 3 permettrait au Comité Provincial de Liège d’en choisir dans le respect de l’article A7.71, il est décidé de regarder quelle équipe de la série B répondrait au prescrit de cet article.

Il s’avère qu’effectivement, comme mentionné par le club de Herve, ce serait l’équipe du club d’Andrimont qui permettrait d’avoir la moyenne kilométrique la plus basse en cas de passage de la série B vers la série C.

De plus, le Comité Provincial constate que le club d’Andrimont a émis, lors de l’inscription des équipes, le souhait d’évoluer dans cette série C.

Décision: par ces motifs, le Comité Provincial de Liège décide de faire passer l’équipe d’Andrimont de la série B en série C", communique le Comité provincial.

Par rapport au projet de séries, il n’y a par contre aucun changement en P3.

--> Pour la 4e provinciale:

- Clubs ayant émis des remarques recevables: CHARNEUX - CORNESSE – HERSTAL MILMORT - JEHAY – LIMONT – MARCHIN - SRU VERVIERS

- Clubs présents à la séance: CORNESSE - HERVE – TROIS FRONTIERES

En préambule: il y a 105 équipes inscrites pour la Division de 4ème provinciale qui doivent être réparties en 7 séries de 15 équipes afin de garantir un équilibre au niveau du nombre de rencontres pour toutes les équipes. En effet, faire une série de 16 entrainerait qu’une série se retrouve à 14 avec 2 rencontres de moins!

1) CHARNEUX – LIMONT – MARCHIN

La demande de ces 3 clubs étant simplement d’inverser les lettres (A et B) de leurs équipes évoluant toutes dans la même division, il va de soi que cela n’a aucun impact sur la moyenne kilométrique des séries.

Décision: le Comité Provincial de Liège décide de permuter les équipes A et B de ces 3 clubs au sein de leurs séries respectives.

2) JEHAY

Ce club a demandé de passer de la série B vers la série A.

Le CQ a finalement retiré sa demande.

3) HERSTAL MILMORT

Le club argumente sa demande de modification de série E vers la série A principalement en raison de problèmes disciplinaires rencontrés la saison dernière.

Le Comité Provincial regrette évidemment ce type de problème mais cela ne peut justifier d’augmenter de manière considérable la moyenne kilométrique de la série A.

Le Comité Provincial constate aussi qu’une équipe de la commune se trouve également dans sa série (Herstal Pontisse)

Le club ne propose aucun autre club qui aurait émis le souhait de permuter avec lui.

Décision: par ces motifs, le Comité Provincial de Liège ne peut accepter la demande formulée par ce club.

4) SRU VERVIERS

Souhaiterait passer de G en F pour avoir une série "plateau Herve – Verviers".

Le nombre d’équipes inscrites ne permet pas de répondre favorablement à cette demande au risque d’augmenter la moyenne kilométrique de manière significative de plusieurs séries.

Décision: le Comité Provincial de Liège ne peut accepter la demande formulée par ce club.

5) CORNESSE

Demande de passer de P4 C vers P4 F en raison de la longueur des déplacements et surtout pour garder les 2 derbys avec Soiron et l’Entente Pepine

Le Comité Provincial constate effectivement que le club de Cornesse se voit séparé des 2 autres clubs de son Entité communale et son transfert de P4 C vers la P4 F n’entrainerait pas d’augmentation significative de la moyenne kilométrique de la série F.

Décision: par ces motifs, le Comité Provincial de Liège décide de faire passer l’équipe B de Cornesse de la série P4C vers la série P4 F.

6) Dans la mesure où la série C se retrouve à 14 et la série F à 16, le Comité Provincial recherche l’équipe qui devrait passer de P4F vers la P4C

Après plusieurs simulations, il s’avère que c’est l’équipe de Magnée qui entrainerait une incidence minime pour la moyenne kilométrique de la série.

De surcroît, son autre équipe se retrouve dans la série D où la moyenne kilométrique est la plus basse pour toutes les séries de P4.

Décision: par ces motifs, le Comité Provincial de Liège décide de faire passer l’équipe B de Magnée de la série P4F vers la série P4C et l’équipe A sera en série D.