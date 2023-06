Un an après, les Andrimontoises l’ont fait !

"C’est un match amical, oui, mais c’est surtout une première victoire depuis un an et la création de cette nouvelle équipe !"

Pour rappel, ce groupe, majoritairement composé de débutantes, a vécu une saison difficile au niveau des résultats sportifs. "lI nous faut du temps, mais on a du potentiel et on sait qu’on peut y arriver" confiait dans nos colonnes et en mars dernier la capitaine Romane Vanderheyden. C’est clair: l’envie n’a jamais quitté les troupes. "Pour preuve: il y a toujours plus de filles intéressées chez nous" souligne le président Vanaubel. "D’ailleurs, la saison prochaine, nous alignerons également des U13 et des U9 !"

De bonnes nouvelles, donc, du côté d’Andrimont, où le barbecue de fin de saison qui avait également lieu ce samedi aura été l’occasion de ponctuer l’exercice de belle manière. Pour rappel, l’équipe première a décroché son ticket pour la P2 via le tour final interséries de P3 il y a trois semaines seulement.