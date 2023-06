Paul Vandeberg, 80 ans, a pris part à toutes les éditions du Jogging de Verviers : "Et je serai bien là"

Bien connu dans le milieu de la course à pied dans la région, l’octogénaire compte bien ajouter une édition supplémentaire à son nombre de participations. "Je ne suis pas encore inscrit, mais je serai bien là", commente-t-il d’emblée, à quelques jours de cette quarantième édition de l’épreuve verviétoise. "J’ai commencé en tant que membre du club des Hautes Fagnes, partenaire de la course. Les premières années, il n’y avait que 200 ou 300 participants. Puis, petit à petit, ça a rapidement augmenté pour arriver à la ferveur populaire que l’on connaît encore aujourd’hui", se souvient Paul Vandeberg, qui s’est inscrit d’année en année. "Bien entendu, je ne m’étais pas imaginé, à l’époque, que j’allais tous les faire. Puis il n’y avait pas toute cette euphorie autour des joggings, comme c’est le cas maintenant. Il y avait les cross en hiver et les courses sur piste en été. Avec le Grand Jogging, j’étais content de prendre part à quelque chose d’autre", poursuit-il.

"Je touche du bois, je suis toujours en forme"

Paul, tout le monde le connaît dans le milieu. Et il connaît tout le monde. Après autant d’années à courir, quand on lui demande le secret de sa longévité, il rétorque: "C’est une question qu’on me pose souvent ! Je dirais simplement que j’ai toujours fait beaucoup de kilomètres", explique celui qui a notamment participé au marathon de New York ou encore au semi du Cap en Afrique du Sud. "Je touche du bois, je suis toujours en bonne condition physique. J’ai sans doute eu un peu de chance aussi. Bien entendu, j’ai eu plusieurs blessures, mais jamais pour m’empêcher de participer au Jogging de Verviers", souligne-t-il.

Quant à ses souvenirs de toutes ces éditions, Paul Vandeberg les résume en une seule pensée. "Ce qui m’a toujours frappé, c’est la présence du public tout au long du parcours. C’est complètement fou, on voit du monde partout. C’est vraiment unique dans la région", souligne-t-il. Sur la petite nouveauté de cette année, à savoir l’allongement du parcours à cause des travaux, le joggeur la redoute un tout petit peu. "On va directement monter (en empruntant la rue Simon Lobet, Ndlr), ce qui n’est pas l’idéal pour moi", fait-il remarquer.

"Tout ce que je veux, c’est le terminer"

Auteur de son meilleur temps (52 minutes) au cours des premières éditions, lorsque le parcours affichait alors 15 kilomètres, le Thimistérien n’a évidemment plus les mêmes objectifs. "Tout ce que je veux, c’est le terminer", sourit-il.

Lors de l’édition 2022, il avait bouclé le parcours en 1h41’54’’ en affichant toujours le même sourire en franchissant la ligne d’arrivée au stade de Bielmont.