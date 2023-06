Le Verviétois Cedric Cherain s'impose à Bertrix: "Nous n'avons pas commis d'erreur"

Trois boucles de trois spéciales, le tout réparti sur une soirée et une bonne demi-journée, un parcours unanimement apprécié par les concurrents pour le challenge qu’il a constitué, le Rally of Bertrix n’a pas loupé son envol. Sportivement, les retraits trop rapides de Maxime Potty (Citroën, ennuis de moteur) et Jos Verstappen (Skoda, sortie) ont certes décapité le haut de l’affiche dès la première spéciale de samedi, mais au bout du compte, la bataille n’a jamais cessé de faire rage.

Se retrouvant confortables leaders au classement général, Cédric Cherain et Damien Withers ont su éviter toute erreur majeure au cours des trois boucles. Résultat: une victoire qui tombe à pic quelques heures à peine après avoir été officiellement déclarés vainqueurs du TAC Rally suite au verdict du tribunal d’appel national du RACB.

"Risques importants"

"La dernière spéciale était vraiment dégradée, et les risques de crevaison vraiment importants, commentait Cédric Cherain à l’ultime TRC. Nous étions partagés entre attaquer et assurer, mais nous n’avons pas commis d’erreur. Cette Hyundai me convient bien dans ces conditions, c’est vraiment chouette!"

Derrière Cherain, la lutte pour les accessits a été d’une rare intensité. Et alors qu’il semblait tenir le bon bout, ayant même signé son premier scratch en BRC, le Hollandais Roger Hodenius (Skoda) était victime d’une crevaison lors de l’ultime passage dans Jehonville! Résultat: près de 1’50’’ perdue, et un podium qui s’envole. Qu’on se le dise néanmoins, ‘The Joker’ a marqué les esprits à Bertrix. Et il prend toujours autant de plaisir sur les parcours belges. Hodenius se consolait avec la victoire au classement BRC Master.

C’est dès lors Charles Munster qui surgissait avec la deuxième Hyundai BMA pour décrocher le premier accessit et offrir un plantureux doublé à la structure de son papa Bernard. Mission accomplie et apprentissage de la Rally2 qui se poursuit à toute vitesse pour le cadet de la famille.

Quant à John Wartique, il s’est offert un nouveau résultat de choix qui lui permet d’encore engranger des points au championnat. "C’est seulement mon huitième rallye avec une Rally2, rappelle John. Ce qui signifie que mon expérience par rapport aux pilotes devant est bien moins importante, et elle le restera. On accumule des kilomètres et des points, et ça, c’est très bien..."

C’est Sébastien Incardona (Skoda) qui a complété le top 5, au terme d’un beau parcours qui l’a vu prendre le meilleur sur Thibaud Mazuin (Skoda), Emeric Rary (Citroën), un Tom Boonen (Skoda) qui poursuit lui aussi son apprentissage en faisant l’unanimité, un Emile Breittmayer (Skoda) qui a signé un probant 3ème meilleur temps dans l’ultime spéciale, de quoi le consoler de sa crevaison de la veille, et un Steve Fernandes (Renault Clio Rally4) lauréat en RC4, qui a hélas perdu deux places en toute fin de parcours.

Impressionnant d’aisance au volant d’une BMW M3 E36 surpuissante, Brecht Hoorne a pointé un long moment dans le top 10 provisoire, avant d’être victime d’une crevaison ce dimanche matin… puis de remonter comme une balle, au point de coiffer Philip Lommers (M3 E36) et Bert Truyens (M3 E36) dans la lutte pour la victoire en M-Cup! Et pour une fois, Franky Boulat (ME E36) était contraint à l’abandon.

Dans le Clio Trophy Belgium, la lutte a longtemps fait rage entre Lander Depotter et Pierre-Manuel Brasseur, avant que ce dernier ne soit victime d’une crevaison l’obligeant à changer sa roue en spéciale. Depotter s’imposait dès lors aisément devant le Hollandais Nard Ippen et Aaron Duville. Brasseur échouait au pied du podium, devant Xavier Dekeyser et Lyssia Baudet, la pilote du RACB National Team y étant allée d’une petite erreur ce dimanche matin, sans trop de dommages, heureusement...

"On l’a fait!"

Du côté de la catégorie Historic BRC, Guino Kenis (BMW 325i E30) a fait forte impression avant de casser une suspension. Si le Luxembourgeois Yann Munhowen (BMW M3 E30) franchissait le podium final avec le meilleure des ‘anciennes’, la victoire dans la compétition belge revenait à Rainer Hermann (BMW M3 E30) devant Samuel Burnon (Ford Escort Mk2). Mention spéciale pour Frédéric François (Ford Escort Mk2), également en lice pour la gagne avant une double crevaison.

Si Lander Depotter (Renault Clio Rally5) l’emportait en Junior BRC devant Lander Depotter, Didier Jaminet (Renault Clio) s’imposait dans le 2WD Trophy.

"On l’a fait, souriait un Pierre Delettre heureux, mais fatigué sur le podium de Bertrix. Une semaine après un ‘gros’ Spa Euro Race, c’était un pari d’autant plus important qu’on partait d’une feuille blanche. Et je pense que nous nous en sommes bien sortis. Tout n’était pas parfait, évidemment, mais les commentaires des pilotes et copilotes, tous ravis du parcours proposé au cœur de la province de Luxembourg, ont pour effet que le bilan est positif. La météo estivale nous a quelque peu déstabilisés, nous qui sommes habitués aux conditions hivernales à Bastogne! Des choses sont à améliorer, certes, mais voyons d’abord comment les choses vont évoluer à différents niveaux…"