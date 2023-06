L’envol de William Graff à la Classique des Alpes

Quinzième récemment du Tour des Flandres ou vingtième de Liège-Bastogne-Liège de sa catégorie, celui qui combine VTT et route a donc élargi son registre. "Je me sentais vraiment bien sur cette épreuve", ajoute le membre de la formation Crabbé Toitures-Libramont Chevigny, qui y participait avec la sélection de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. "Il faisait assez chaud. Dans le premier col, j’ai voulu prendre un ravito, mais j’étais du mauvais côté de la route. Je me suis donc laissé un peu redescendre, mais, juste après, Léo Bisiaux (NdlR : le champion du monde de cyclo-cross) a accéléré et je n’ai pas pu aller avec le premier groupe."

Il ne baisse pas les bras, reste concentré, et part en contre dans un petit groupe. "Dès le pied du Mont du Chat, j’ai imprimé mon rythme, poursuit Graff. On a fait l’ascension à deux avec un Français et on a repris pas mal de gars du premier groupe."

Dont le Belge Duarte Marivoet. "Comme Jarno Widar (NdlR : le vainqueur, membre de la sélection wallonne également) était tombé la veille dans la descente qui suivait, j’ai été prudent et je n’ai pas pu suivre deux Français de la région, qui connaissaient bien les virages. Sans ça, je pense que j’aurais pu jouer la quatrième place."

Reprise à Romsée

Le grand frère de Samuel, actif au Vélo Club Ardennes, est arrivé quelques secondes derrière Baptiste Grégoire (qui est lui… le petit frère du professionnel français Romain), satisfait de sa performance. Je ne vais pas rouler ce week-end, pour mes examens ; je reprendrai à Romsée", termine celui qui compte combiner l’Université, en Allemagne, l’an prochain, et vélo."Avec l’envie de continuer, tant que c’est possible, à faire du VTT (NNDLR : il vient de terminer huitième d’une manche des 3 Nations Cup et va disputer le Championnat de Belgique de cross-country) et de la route."

Romsée-Stavelot-Romsée (UCI 1.12, Espoirs et Élites s/c) aura lieu le dimanche 18 juin 2023.