Le mercato est terminé: le point sur les mouvements dans les clubs "verviétois"

À Tiège, au terme d’une saison où le maintien a été acquis lors du dernier interclubs, le départ de Kevin Léonard vers l’Astrid est compensé par l’arrivée du Français Farouck Salifou. Ce sera strictement nécessaire pour relever le défi de la N1 qui sera encore plus relevée. "Les deux équipes qui montent se sont renforcées", précise le capitaine de route tiégeois Jordane Lejeune. "La série présentera presque exclusivement des joueurs classés B0. Ce sera un beau challenge."

De son côté, le président Michel Delporte voit plus large: "Tiège veut garder l’échelle parfaite avec une équipe dans chaque division. C’est nécessaire pour les jeunes qui gravissent à grands pas les divisions provinciales. C’est dans cette optique que le départ de Grégory Maréchal est compensé par l’arrivée de Marc-Alexandre Nyssen. Et puis la force de notre club, ce sont aussi les réservistes et les retours après quelques années d’arrêt. Ce sera le cas de Jean-François Nicolet qui retrouve la salle dans la foulée de ses deux filles."

À Minerois, on enregistre les départs des meilleurs joueurs. Maxime Degive va poursuivre son développement à Vedrinamur et Anne-Catherine Godefroid retourne à Aywaille. Côté hommes, la décision radicale de supprimer l’équipe de Wallonie-Bruxelles a été prise. Du côté des dames, ce sera une division plus bas, en N1, mais avec une équipe qui aura fière allure après les arrivées de Marie Capocci et Alisson Simar, toutes deux B0.

Dans les rangs de Welkenraedt, la montée en Wallonie-Bruxelles a été vécue au travers d’une saison sereine et aucun ajustement d’effectif n’est effectué. C’est au tour de Robertville d’assurer le retour en WB et on peut être optimiste avec les arrivées d’Arnaud Lambert et Yohan Kaya.

Le bilan des transferts en nationale

Tiège

Arrivées: Farouck Salifou (B0) de France, Marc-Alexandre Nyssen (B6) de Vervia

Départs: Kevin Léonard (B0) et Grégory Maréchal (B4) vers l’Astrid

Minerois

Arrivées: Marie Capocci (B6/B0) et Alisson Simar (B6/B0) de Dinez

Départs: Anne-Catherine Godefroid (B6/B0) vers Aywaille, Maxime Degive (B2) vers Vedrinamur

Smash Robertville

Arrivées: Arnaud Lambert (B6) de Francorchamps, Yohan Kaya (B6) de Bardafons

Départs: Arnaud Flamme (B6) vers le Donald

Le bilan des transferts en provinciale

TTC Aubel

Arrivées:/

Départs: Didier Fyon (C0) vers Minerois, Jacques Coulon (C2) vers Theux

Amicale Dolhain

Arrivées: Christian Angenot (C0) sans club, Michel Tombeux (C0) de Minerois, Gaëtan Pozzi (C6) de Saint-Remacle, Angel Samaléa (C6) de Vervia

Départs: Philippe Boulanger (C4) vers le Donald, Alain Servais (C4) vers le Donald

Entente Géromont

Arrivées:/

Départs: Patrice Dechamps (C6) vers Plein-Vent, Dominique Petit (D2) vers Smash Robertville

CTT Herve

Arrivées: Frantz Perick (C4) du Top Spin Retinne

Départs:/

TT Jalhay

Arrivées:/

Départs: Guillaume Vitrier (C6) vers Tiège

Malmedy

Arrivées: Jordan Canada-Munoz (C2) de Stavelot

Départs: Jonathan Lallemand (D4) vers Vilval (Lx)

Daltons Membach

Arrivées: Cédric François (C4) d’Ozanam

Départs: Thomas (E6), Bernard (D4) et Pascal Bleser (D4) vers Eupen, Philippe Hoen (D6) vers Raeren

Minerois

Arrivées: Didier Fyon (C0) d’Aubel

Départs: Michel Tombeux (C0) vers Amicale Dolhain, Laurent Melen (C2) vers Tiège

Montzen Jeunes

Arrivées: Marius Claessens (NC) d’Astoria – La Calamine

Départs:/

Ozanam-Wegnez

Arrivées: Jonathan Verniers (C4) de Viamont

Départs: Cédric François (C4) vers Daltons Membach

Raquette Pepinster

Arrivées:/

Départs: David Archambeau (D2) vers Vervia

Plein-Vent

Arrivées: Patrice Dechamps (C6) de Géromont

Départs:/

Smash Robertville

Arrivées: Dominique Petit (D2) de Géromont, Bruno Gehlen (D6) de Recht Saint-Vith

Départs:/

CTT Spa

Arrivées:/

Départs: Benoît Scholtes (C4) vers Tiège

Stavelot

Arrivées:/

Départs: Jordan Canada-Munoz vers Malmedy

TT Theux

Arrivées: Jacques Coulon (C2) d’Aubel, Lennie Strebelle (D0/C0) de Vervia, Victoria (NC) et Olivier Jacquemin (E6) de la Raquette Disonaise

Départs:/

Tiège

Arrivées: Laurent Melen (C2) de Minerois, Christian Lehnen (C4) de Recht Saint-Vith, Benoît Scholtes (C4) de Spa, Guillaume Vitrier (C6) de Jalhay, Thomas Malempré (D4) de Ninane, Emmanuel (E6) et Noa (E0) Kerstges d’Eupen

Départs: Nathan Delclisard (D6) vers le Donald, Elina Louras (D4/C6) vers le Donald

Vervia

Arrivées: Loic Strebelle (B6) de l’Astrid, David Archambeau (D2) de Pepinster

Départs: Angel Samaléa (C6) vers Dolhain, Lennie Strebelle (D0/C0) vers Theux

CTT Welkenraedt

Arrivées: Moritz Villa (C4) de Raeren

Départs:/