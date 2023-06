Équipe-type de la saison 2022-2023 en P1: voici la sélection de "L’Avenir Verviers"

Voici le "onze" et les remplaçants, ainsi que le coach.

Derrière

Xavier Stassen (Hombourg) est notre gardien, lui qui se bonifie au fil des saisons. Si Hombourg s’est sauvé, c’est en grande partie grâce à lui !

Devant lui, quatre défenseurs de qualité. À droite, Jean Damsin (Fize), assurémen tle plus régulier de son club. Pierre Dirix (Elsaute), propre, sobre et efficace. Il s’est imposé en tant que titulaire dans l’équipe championne à seulement 19 ans. À ses côtés, Loan Moureaux (Wanze/Bas-Oha). Pur produit d’un club dans lequel il a passé 10 ans, ses performances en ont impressionné plus d’un… alors qu’il n’a que 17 ans ! À gauche, Thibaut Henquet (Geer), certainement le latéral avec l’apport offensif le plus solide et le plus régulier de toute la série.

Milieu

A-t-on encore besoin de le présenter ? Kevin Cossalter (Hannut) a encore fait peur aux arrière-gardes adverses. Il a terminé la saison au deuxième rang du classement des buteurs derrière le duo de leaders. Au centre du jeu, notre "onze" compte sur Corentin Remacle (Aubel). Repositionné dans le milieu, "Coco" a véritablement passé un palier dans son jeu. Nouveauté: ce dernier marque des buts importants maintenant ! Ainsi que sur Robin Denis (Malmedy): que ce soit dans son habituel rôle de relayeur ou dans celui de sentinelle occupé en fin de saison après la grave blessure de Le Bohec, l’ancien sartois a confirmé qu’il était le taulier de l’entre-jeu malmédien. Sur le flanc gauche, difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Brandon Deville (Elsaute), assez logiquement considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la série cette année.

Attaque

Offensivement, impossible de passer à côté de Thibaut Turco (Beaufays), buteur le plus prolifique de P1 avec Thomas Bauwens (Hombourg). Qui est d’ailleurs notre deuxième carte à l’avant-centre. Ces deux hommes ont marqué tout au long de l’exercice, alors qu’ils n’ont pas évolué dans une des grosses cylindrées. La performance en est encore plus appréciable !

Le banc

Nicolas Nijhof (Malmedy): sa vitesse et ses dribbles ont posé des problèmes à toutes les défenses. Amaury Docquier (Geer), indispensable sur son flanc gauche alors que Florian Lambrechts (Ster-Francorchamps) n’est pas étranger à la solidité défensive sterlaine. Enfin, Mike Corman (Elsaute) allie rapidité, technique, frappe et placement: il a tout d’un joueur de nationale ! Dommage pour Elsaute qu’il prend sa retraite.

L’entraîneur

Il bénéficiait d’un très bon noyau, encore fallait-il réussir à en tirer le meilleur: Boris Dome (Elsaute) a réussi son pari de faire monter les siens au niveau national… avec, cerise sur le gâteau, le titre de champion. "Bobo" a aussi eu le mérite de ne pas faire paniquer son groupe après les deux défaites consécutives (face à Hannut et Wanze/Bas-Oha) subies fin septembre…