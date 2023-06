Sébastien Carabin visera le top 5 au championnat d’Europe de Xterra à Namur

Un gros mois après avoir rempli son premier objectif de la saison en s’imposant au Mondial de cross duathlon à Ibiza, l’Andrimontois s’attaque cette fois à un autre événement entouré de rouge dans son agenda 2023. "Ce sera super relevé, sans doute la manche de Xterra la plus relevée de l’année après les championnats du monde de la discipline", prévoit Sébastien Carabin. "Vu la situation, un top 10 serait déjà bien, un top 5 super. D’autant plus que je fais des allergies au pollen pour le moment… mais ça va aller ! Le podium ? Ce sera compliqué… on verra bien."

Celui qui s’alignera sous les couleurs de la formation française Team Organicoach Xterra annonce enfin "avoir envie de bien faire" devant son public belge.

Sébastien Carabin a terminé fin mai 2e du Xterra du Lac de Gardes, en Italie. Quelques jours plus tôt, il s’était imposé sur le Xterra semi-marathon d’Oak Mountain, aux États-Unis. Toujours au mois de mai, c’est le titre de champion de Belgique de trail qu’il a décroché, au Grand Trail des Lacs et Châteaux dont l’arrivée était jugée au sommet de la piste de ski d’Ovifat. Autant écrire que l’ancien vététiste est sur une lancée plutôt bonne…