Ainsi, en 2022, il remportait le challenge L’Avenir consacré au trail, sur des distances courtes, après avoir enregistré 5 victoires en autant de départs pris, tout en s’imposant après 26 tours (174 km) lors de la Backyard ultra de Spa. Et cette année, après avoir terminé 3e de cette même course, après s’être imposé ce dimanche sur le 55 km de l’Ohm trail d’Aywaille, il dévoile un prochain objectif surprenant: un chrono lors des championnats de Belgique sur 10 km, début août à Lokeren. "Mon meilleur chrono sur cette distance a été établi lors d’un semi-marathon", explique-t-il. "31’56. Je vais viser 31’30 pour cette première tentative officielle…"

En attendant, dimanche passé, l’ancien athlète de Herve AC s’est offert un bien beau bouquet sur l’Ohm trail, une des plus belles, et des plus exigeantes, courses de ce type en Belgique. Vainqueur du 55 km devant Christophe Grifgnée (Heusy) et le Néerlandais Brontsema, laissant encore derrière des cadors comme Herregodts (5e) et l’ex-cycliste pro Maxime Monfort (6e). "J’ai longtemps couru avec Christophe et le Néerlandais", fait-il. "J’étais distancé dans les descentes car après m’être tordu la cheville durant la semaine, je sentais que je manquais de stabilité à ce niveau-là. Heureusement, je les rattrapais dans les côtes. C’est n’est qu’au ¾ du parcours qu’en me retournant, j’ai vu que j’étais seul. J’ai poursuivi mon effort et finalement je termine avec un peu plus de six minutes d’avance."

S’il a aimé ? Oui. "On aime toujours quand on gagne", fait celui qui avait déjà couru plus long par le passé (11e de Olne-Spa-Olne en 2021). "À la base, je suis plus un coureur sur routes. Mais j’aime aussi le trail. Ce week-end, j’en disputerai encore un, à Montzen. Ensuite, je préparerai ce fameux 10 km sur route. J’aime vraiment ce genre d’efforts. Ensuite ? Je n’ai pas vraiment de programme. Mais comme je pense que je suis quelqu’un qui aime avoir plusieurs cycles sur une année, qui aime alterner, je reprendrai sur du plus long pour profiter de la vitesse acquise. Je crois bien que je serai sur Olne-Spa-Olne en novembre, pour améliorer ce classement."