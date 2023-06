Théo Maréchal est né le 18 janvier 2005 et habite à Olne, près de Verviers. Le milieu de terrain a quitté le Standard de Liège pour rejoindre l’AS Eupen il y a 3 ans. À Eupen, il a pu démontrer son talent et ses qualités dès le début. Théo Maréchal est un milieu de terrain techniquement fort, il dispose d’un bon dribble et joue un rôle important dans la construction créative du jeu de son équipe. Le capitaine de l’équipe des U18 rejoindra les U21 de la KAS Eupen dès le début de la nouvelle saison.

Avec ce contrat de deux ans, la KAS Eupen offre à un autre joueur de la région la possibilité de continuer à se développer chez les Panda Youngsters et d’aborder la prochaine étape de sa carrière sportive.

L’AS Eupen se réjouit de poursuivre sa collaboration avec lui et souhaite à Théo beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière.