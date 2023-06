Séries provinciales de football 2023-2024: voici les changements qui pourraient avoir lieu en province de Liège

Les clubs avaient jusqu’au lundi 5 juin 2023 pour envoyer leur demande de changement au comité provincial. Dans la foulée, ce jeudi 8 juin, ce même CP a reçu les matricules demandeurs en son siège, à l’ex-caserne de Saive. Et certains avaient des choses à dire…

Comme Ouffet, évidemment. Versés en P2C avec Rocherath, Amblève ou encore Honsfeld, ces footeux de l’arrondissement hutois aimeraient atterrir en P2A, avec leurs homologues de Huy-Waremme. "Nous avons toujours été en P2A. Nous retrouver en C était inattendu. Je ne vois pas ce que nous ferions avec les clubs de Liège et Verviers. Nous avons négocié avec l’Espoir Minerois pour passer en B, puis avec Tilleur pour finir en A, mais Tilleur a fait marche arrière. Nous espérons qu’une certaine logique sera respectée", a déclaré le correspondant qualifié Jean-Pol Collin, accompagné de l’entraîneur Jean-Marc Maréchal.

Tout le monde en P2C ?

Mis pour sa part en P2B, donc, La Minerie souhaiterait glisser vers le sud de la province, en 2C. Le CQ Christian Michiels a fait le déplacement. "Après plusieurs saisons en P2B, nous aimerions retourner en P2C. Nous avons été surpris de ne pas y être directement. J’ai fait mes calculs en fonction des blocs de déplacement et des différents montants/descendants: notre place est clairement en 2C", a-t-il soutenu. En sortant de la réunion, toutefois, l’optimisme ne s’est pas lu sur son visage. "Je crois qu’ils ne vont rien changer. En tout cas, je n’ai pas énormément d’espoirs", a-t-il soufflé avant de reprendre la route.

Les voisins de Herve, eux aussi, veulent jouer en P2C. "Nous sommes même plus proches de ces clubs que La Minerie", a lancé Andy Piters ce jeudi soir. Qui a proposé de prendre la place de Sprimont B, en P2C dans le projet. "Car je sais qu’Olne et Andrimont veulent visiblement rester en P2B."

Toujours concernant la P2, Welkenraedt a envoyé un courrier demandant son transfert en… série C. Pour sa part, Trois-Frontières a dépêché quelqu’un à Saive… "juste pour s’assurer que ça ne change pas trop".

Senior manager du comité provincial, Didier Petitjean a précisé que pas moins de 20 clubs réclament la P2C, pour une série qui n’en comptera "que" 16. Pas de place pour tout le monde, du coup.

Cornesse veut ses derbys

En P4 également, il y a du changement dans l’air. Jehay B et Herstal B désirent la P4A.

La SRU Verviers, pas présente à Saive, a justifié son désir de P4F (et non P4G comme dans le projet) par le nombre de kilomètres parcourus et l’aménagement d’une vraie série Plateau-Verviers.

Par son président Hervé Michels, Cornesse a expliqué sa préférence de voir son équipe B versée en P4F et non P4C. "Cela fait 10 ans que nous sommes en 4F. Nous manquerions les derbys avec l’Entente Pepine B et Soiron, qui sont en 4F. Peut-être les derniers avant la fusion – dont nous ne voulons pas. De plus, mes joueurs ne sont pas rémunérés alors que les déplacements seraient plus longs en 4C. Je pense que ce serait un bon choix de nous inverser avec Olne B, nouvelle équipe, qui aurait déjà moins de distance."

Enfin, trois demandes vont être acceptées sans suspense: les inversions de Charneux A (P4G) avec Charneux B (P4F), de Limont A (P4B) avec Limont B (P4A) et de Marchin A (P4B) avec Marchin B (P4A).

Verdict la semaine prochaine

Le comité provincial prépare maintenant son assemblée générale prévue samedi. Il ne faut dès lors pas attendre l’officialisation des séries avant le début de la semaine prochaine, prévoit Didier Petitjean. C’est valable également pour les dames.

Une fois le verdict tombé, les clubs mécontents auront sept jours pour éventuellement introduire un recours au conseil supérieur – ce ne sera ainsi plus, à ce moment-là, entre les mains du CP liégeois.