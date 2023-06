La KAS Eupen a conclu un contrat avec le joueur U21 eupenois Corneille Ngangala. Le contrat entre la KAS Eupen et Corneille Ngangala prendra effet le 1er juillet 2023 et se terminera le 30 juin 2025.

Corneille Ngangala est né le 29 octobre 2004 et est un véritable enfant du club. Dès l’âge de 7 ans, il a joué pour les U8 de la KAS Eupen et est resté titulaire et compétiteur performant des Panda Youngsters dans toutes les catégories d’âge jusqu’aux U21.

Le défenseur central qui habite Eupen est grand, fort dans les duels et donne des impulsions importantes au niveau de la construction du jeu.

La saison passée, le jeune joueur de 18 ans était titulaire dans l’équipe des U21, a participé à plusieurs entraînements du noyau professionnel et a fait partie pour la première fois du groupe de 18 joueurs de l’équipe première lors du match en déplacement à Courtrai le 8 avril. Corneille Ngangala fait également partie du groupe de joueurs U21 qui participeront à la préparation à la nouvelle saison avec le cadre professionnel de la KAS Eupen.

L’AS Eupen se réjouit de la poursuite de la collaboration avec Corneille Ngangala et lui souhaite beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière.