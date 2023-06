Équipe-type de la saison 2022-2023 en P2C: voici la sélection de "L’Avenir Verviers"

L’équipe-type de P2C pour cette saison 2022-2023.

Derrière

Pour être championne, une équipe doit pouvoir s’appuyer sur un secteur défensif solide et un portier qui rassure. Julien Thys, le dernier rempart de Stavelot, ne déroge pas à la règle. Irréprochable du début à la fin, il mérite amplement son statut de numéro 1. Devant lui, ce sont les expérimentés Jean-Sébastien Dohogne (Sart) et Julien Ekissi (Amblève) qui forment la charnière centrale. À 34 ans, le défenseur sartois a encore prouvé tout son talent lors du dernier tour final. Son binôme amelois est certes un peu plus jeune, mais il n’en demeure pas moins une valeur sûre. Véritable force de la nature, il est redouté par nombre d’attaquants. Sur le côté gauche, Cyril Brissinck (Stavelot) ne souffre aucune discussion. Ses dribbles et montées incessantes amènent souvent un vent de panique dans les défenses adverses. Sur l’autre flanc, on retrouve le tout jeune Léni Meessen (La Calamine B), la révélation de cette saison. Il a tellement impressionné qu’il a pris la direction de l’équipe A et pu fêter avec elle la montée en D2 amateur.

Milieu

Dans l’axe de l’entrejeu, Alan Dufour (Franchimont) a une nouvelle fois été le moteur de son équipe. De semaine en semaine, il est monté en puissance au point de mener les siens aux portes du tour final. Il forme, avec Nathan Prévot (Trois-Ponts) un duo très complémentaire. Le Tripontain a prouvé qu’il était taillé pour évoluer plus haut que la 2e provinciale. Mais malgré de nombreuses sollicitations, il restera fidèle à son club de cœur. Mehdi Ben Sellam (RCS Verviers) nous a régalés par sa classe et ses gestes techniques. Avant que les bruits de fusion n’apparaissent et que les Lainiers perdent de leur superbe, il a été déterminant à de très nombreuses reprises. Thomas Cordonnier (Trois-Ponts) est assurément l’homme du second tour. Auteur de douze buts lors du dernier tiers de championnat, il s’est révélé aux yeux de tous et a fortement contribué au sauvetage des siens.

Attaque

Comment ne pas mettre en avant le duo Ismail Aksu (Emmels) – Johan Troch (Stavelot). Avec respectivement 23 et 21 buts inscrits, nous avons ici les deux meilleurs buteurs de la série. Seraient-ils complémentaires ? Bien sûr ! La technique, au-dessus de la moyenne, du second servirait de rampe de lancement au premier, qui n’aurait plus qu’à faire parler ses qualités de buteur pour rendre folles toutes les défenses de la série.

Le banc

La force d’une équipe n’est-elle pas son banc ? Avec les Sébastien Hurdebise (Franchimont), Maxime Giet (Stavelot), Simon Piette (Hautes Fagnes) et autre Steven Bertrand (Trois-Ponts), les titulaires peuvent se donner à fond. Les changements apporteront un plus et l’équipe n’en sera certainement pas déforcée.

L’entraîneur

En ramenant Stavelot en P1, Julien Godard a prouvé toutes ses qualités de coach. Certains diront qu’il avait le groupe pour, encore fallait-il le gérer et en tirer le maximum. On a souvent vu par le passé des effectifs aux noms ronflants échouer dans leur quête de montée. Ça n’a pas été le cas des Stavelotains et leur mentor y est aussi pour beaucoup.