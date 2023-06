Découverte pour Grégoire Munster et Tom Rensonnet au Rallye de Sardaigne

"C’était une première pour nous et l’expérience a été intense", commentait Greg Munster à l’arrivée. "Le temps pouvait passer d’un soleil radieux à une pluie torrentielle en un clin d’œil. Nous sommes néanmoins restés à l’abri des ennuis durant les trois jours de course tout en améliorant le setup de notre Fiesta Rally2. Dimanche, dans des spéciales qui nous convenaient bien, nous avons essayé d’être le plus efficace possible. Et dans le dernier exercice contre le chronomètre, alors que les conditions climatiques étaient folles, nous avons réussi le meilleur temps."

De quoi donner un peu plus confiance encore à Grégoire Munster pour la suite de la saison. De la confiance et surtout de l’expérience, c’est que qu’aura aussi engrangé Tom Rensonnet qui se classait finalement cinquième en Junior WRC au volant de la Ford Fiesta Rally3.

"Comme tout le monde l’a dit, ce fut l’un des plus difficiles rallyes de Sardaigne", soulignait le jeune représentant du RACB National Team. "De plus, c’était pour nous le premier que nous disputions sur la terre. Nous avons également connu trois crevaisons et l’explosion de l’extincteur au milieu d’une étape spéciale, sans oublier une partie de luge à basse vitesse qui s’est terminée dans un fossé. Nous avons passé ces trois jours à découvrir, comprendre et apprendre à piloter sur cette surface."