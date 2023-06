Le Diable rouge Arthur Theate à la rencontre des jeunes de son premier club: "Je venais ici parce que j’aimais ça" (photos & vidéo)

"C’est ici qu’on m’a fait aimer le football, mon papa en particulier, lui qui était toujours là et qui a souvent été mon entraîneur. De mes années locales, je retiens principalement qu’on était une bande de potes et qu’on prenait beaucoup de plaisir. On s’amusait aux matches, on venait voir l’équipe première le dimanche, on passait de bons moments aux différents événements organisés par le club, comme la Saint-Nicolas. Parfois, on s’endormait sur un banc si Papa et Maman décidaient de fermer la buvette (rires)."

Avec les Diables rouges. ©Photo News

Et Theate d’ajouter: "Je voulais devenir joueur professionnel mais j’allais surtout au foot parce que j’aimais ça. C’est resté un plaisir jusqu’à assez tard. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, les parents et les formateurs mettent toujours plus de pression sur les enfants et je pense que ce n’est pas spécialement une bonne chose. Les enfants doivent pouvoir s’amuser entre amis et c’est ce que j’ai cherché à leur montrer et leur amener aujourd’hui avec cet événement. Je voulais retrouver l’innocence des enfants qui viennent juste pour s’éclater, sans pression"

Les jeunes de Melen avec Arthur Theate, au centre. ©-Eda

Ce mercredi, les petits footballeurs en herbe arboraient tous un t-shirt floqué du slogan "Believe in yourself" (Crois en toi).

"C’était un des autres objectifs de l’après-midi", enchaîne le joueur du Stade Rennais. "Que ça soit dans le football ou dans la vie en général, on n’avancera pas si on ne croit pas en soi. Mon parcours atypique en témoigne. J’ai commencé comme eux. J’étais un gamin avec des rêves plein la tête. Si j’ai pu, par l’un ou l’autre petit conseil, ou en montrant un peu d’attention, inspirer les enfants présents aujourd’hui, mon objectif est atteint."

Des sourires qui n’ont pas de prix. ©-Eda

"Hâte d’y être…"

Alors qu’il a terminé samedi le championnat avec Rennes, où il évoluera toujours la saison prochaine, les choses sérieuses reprendront déjà dès lundi pour Arthur Theate, puisqu’il sera à Tubize avec le noyau des Diables rouges pour préparer les rencontres face à l’Autriche et en Estonie. "La saison a été longue, et j’ai déjà joué beaucoup de matchs, mais j’ai hâte d’y être. Le dernier rassemblement s’est bien passé avec le nouveau sélectionneur. Je n’ai pas spécialement joué à mon poste de prédilection mais je prends ce qu’on me donne en donnant le meilleur de moi-même. Après, ce sera place à quelques congés avant de déjà songer à préparer la future saison avec mon club", conclut le défenseur gauche qui, après Melen, a transité par l’AS Eupen, Genk et le Standard, avant de se faire connaître du côté d’Ostende et de franchir de nouvelles étapes à Bologne (Italie) puis à Rennes. Pour rappel, le Diable n’a que 23 ans.

"Son parcours est un exemple"

L’après-midi en compagnie d’Arthur Theate a été orchestrée par Serge Marin, membre du conseil d’administration de Melen.

Arthur Theate aux côtés de Serge Marin, de Melen. ©-Eda

"C’est la première édition. Arthur est revenu vers nous parce qu’il avait envie de redonner une impulsion à son club de naissance, là où il a grandi. Il voulait surtout faire part de son expérience aux jeunes et leur expliquer son parcours." Une telle organisation ne s’est pas faite du jour au lendemain. "Ça a été compliqué de tout goupiller", poursuit Serge Marin. "La date a été fixée d’un commun accord avec Arthur, afin de ne pas le déranger dans ses obligations professionnelles. Tout c’est finalement et spontanément bien mis en place." Quarante-deux enfants ont eu l’occasion de s’entraîner en compagnie du Diable rouge. "On a repris les joueurs qui étaient au stage chez nous et on s’est basé sur les présences et l’investissement de chacun afin de récompenser, en quelque sorte, les plus méritants", détaille le comitard mélinois. Du côté du club, on est évidemment heureux et fier de cette collaboration, et on espère pouvoir réitérer l’expérience à l’avenir. "Arthur a ses attaches ici. Il faut savoir qu’il revient régulièrement à Melen à l’occasion des matches de l’équipe première. Son parcours est un bel exemple pour les enfants. Il faut toujours y croire et tout peut arriver avec de la persévérance", conclut Serge Marin, ravi, comme toute la RAMM, d’avoir pu vivre une journée comme celle-là.

Des moments inoubliables pour les jeunes de la RAMM. ©-Eda

