Bertrand Baguette signe son premier podium cette saison: "La 4e place était provisoire"

Le Thimistérien Bertrand Baguette et son équipier Hiramine Kazuki étaient alors pointés en quatrième position avec leur Nissan Z. Toutefois, la voiture de tête n’ayant pas effectué son deuxième arrêt obligatoire au stand, la quasi-totalité des autres équipes portait réclamation et avait finalement gain de cause. Tout profit pour notre compatriote qui après avoir perdu la deuxième place qu’il occupait au moment de céder le volant à son équipier, héritait de la dernière marche du podium.

"Au final, Ce fut un week-end positif par rapport à nos deux premières courses", analysait Bertrand Baguette. "Nous avons été compétitifs dès la qualification, ce qui nous a permis d’être quatrièmes sur la grille de départ. Durant mes deux relais, notre rythme était parmi les meilleurs. Lorsque la course a été interrompue, je savais que la quatrième place était provisoire, puisque la voiture en tête à ce moment n’avait effectué qu’un arrêt au stand."

Optimiste pour la suite

Mais plus encore que ce premier podium de la saison, Bertrand Baguette se voulait optimiste pour la suite du championnat.

"Le plus important est que nous avons été performants sur cette épreuve en ayant mis le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas lors des deux premières courses. Nous allons continuer à travailler pour essayer de nous battre à nouveau pour la victoire à Fuji" ajoutait encore notre régional.

Ce sera dans deux mois seulement. En attendant, Bertrand Baguette, de retour au pays, se retrouvera ce week-end au volant d’une Porsche dans le cadre de la Carrera Cup Benelux disputée sur le circuit d’Hockenheim.