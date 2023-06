Maxime Gentges: "Les Jeux Olympiques de Paris, l’objectif majeur"

C’est une reconnaissance qui fait plaisir, oui. En face, il y avait de beaux noms, de beaux palmarès. Et être nominé était déjà appréciable, car la gymnastique n’est pas le sport le plus médiatisé…

Avec quelques semaines de recul, quel regard portez-vous sur cette performance à l’Euro ?

Je ressens toujours autant de fierté par rapport au résultat obtenu. Que ce soit en équipe ou en individuel. Nous avions l’objectif de nous qualifier pour le championnat du monde, qui aura lieu à Anvers. Pour y représenter notre pays… et parce qu’il s’agira de la dernière phase de qualification pour les Jeux Olympiques. Individuellement, sur la finale cheval-d’arçons, j’avais moins de pression car nous avions rempli notre contrat en équipe. Y décrocher une médaille a été exceptionnel ! En plus, cerise sur le gâteau, je suis le premier gymnaste belge masculin à prendre une médaille dans un championnat d’Europe. Même après deux ou trois mois, je suis dans le même état d’esprit que les jours qui ont suivi: très heureux… et très motivé pour la suite de la saison.

Après votre médaille, votre frère et entraîneur Gilles expliquait que, vu votre âge (28 ans), vous entendez de plus en plus souvent qu’il faudrait passer à autre chose. Qu’en pensez-vous ?

J’ai un statut particulier, en ayant combiné études universitaires et sport de haut niveau. Cela se fait pas mal dans les autres sports… mais peu en gymnastique. Qui est une discipline très chronophage: je m’entraîne 30 heures par semaine, hors séances chez le kiné et tout ce qui touche à la récupération. Je me suis accroché et j’ai réussi (NDLR: il a obtenu en 2020 son diplôme en science de la gestion et gestion financière). Désormais, je me considère vraiment comme sportif professionnel de haut niveau, dans le sens où la gym est devenue mon activité à temps plein. Mais généralement, les gymnastes progressent entre 20 et 24 ans. Moi, j’ai 28 ans, je m’y consacre seulement pleinement depuis 2020: j’arrive à maturité plus tard que la moyenne. À mon âge, beaucoup arrêtent car ils ont atteint leur plafond. Moi pas du tout, les récents résultats le prouvent. C’est donc plutôt sur mon âge que les gens se basent pour dire que je suis en fin de carrière… alors que je suis en pleine évolution et ai encore la fougue d’une jeune ! Physiquement, je ne me sens pas du tout sur la fin. Est-ce pour autant que je repartirai pour un cycle olympique après 2024 ? Je ne le sais pas encore, ma vie de famille n’étant plus la même qu’à 20 ans…

Vous avez soigné une blessure au ménisque l’an dernier. Une blessure qui est dorénavant derrière vous ?

Après une compétition en 2021, j’ai ressenti une gêne quasi constante. Sachant que 2023 serait l’année la plus importante, car qualificative pour les Jeux Olympiques, j’ai voulu régler ce souci en me faisant opérer afin d’être à 100%. Ce n’était pas une décision facile à prendre mais je suis persuadé que c’était la meilleure possible.

Le prochain gros rendez-vous sera le championnat du monde d’Anvers, en octobre. Avec comme objectif la qualification pour les JO de Paris: plutôt en équipe, ou en individuel ?

Ce n’est toujours pas décidé, dans le sens où je suis un peu dépendant de la stratégie des entraîneurs nationaux. Elle ne sera définie que dans les semaines précédant l’événement. Pour être aux Jeux en équipe, il faut être dans le top 12 mondial. En fonction de l’état de forme des autres nations à l’automne, nous saurons si c’est atteignable. Si nous avons une carte à jouer, nous tenterons, évidemment. Et si la stratégie est différente, nous maximiserons les individualités pour augmenter nos chances.

Les Jeux de Paris, ce serait un aboutissement dans votre carrière ?

Une médaille au championnat d’Europe était déjà extraordinaire. Mais il est clair que les Jeux Olympiques sont le rêve de tous les athlètes. C’est l’objectif majeur de tout un cycle, que j’ai en tête depuis 3 ans. En plus, quand tu fais deuxième de l’Euro, tu es en droit d’espérer un résultat aux JO… je ne suis toutefois même pas encore assuré d’y être, le système de qualification n’est pas encore optimal en gymnastique (rires)…

Votre résultat (ou votre absence) à Paris pourrait forcément influencer la suite de votre carrière ?

C’est clair que la saison 2024 aura un impact. La gym de haut niveau demande tellement d’investissement qu’une non-qualification serait difficile psychologiquement. Avec une telle déception, aurai-je la force mentale de revenir quotidiennement à l’entraînement ? Cela peut aussi aller dans l’autre sens: si je décroche une médaille aux Jeux, aurais-je la motivation d’aller chercher encore plus loin ?

L’an 2023 est important également dans votre vie privée, puisque vous vous mariez cet été…

Oui ! J’ai 28 ans, ma copine un de plus. Et nous avons peut-être l’envie de créer une famille. Aurai-je envie de refaire 4 ans de gym au haut niveau après 2024, alors que notre horloge biologique tourne ? Je ne suis pas sûr d’avoir envie de combiner cela avec la vie de jeune papa vu les voyages, les stages, les entraînements…