L’AS Eupen aurait trouvé son nouvel entraîneur

Ex-gardien de but de la 3e équipe du Werder Breme, Florian Kohfeldt est âgé de 40 ans.

Entraîneur chez les jeunes puis adjoint au Werder (2006-2016), il a dirigé la deuxième équipe du club avant de prendre les commandes du Werder en Bundesliga. Il a ensuite transité par Wolfsburg (2021-2022). Il était sans club depuis un an et son nom était cité du côté du Hertha Berlin. Le voici, et c’est malgré tout une surprise, tout proche d’Eupen pour lancer d’ores et déjà la prochaine mission maintien des Pandas. Des Eupenois qui se sont retrouvés le 5 juin dernier pour les visites médicales de reprises, et qui retrouvaient le chemin des entraînements ce lundi 12 juin 2023.

À noter: la question du staff, des adjoints, et des entraîneurs de l’équipe U21 n’a pas encore été réglée à Eupen.