Ysaline Bonaventure veut relever la tête sur gazon: "Montrer que mon tennis n’est pas parti"

Au sujet du double, la joueuse de l’arrondissement de Verviers évoque "un sentiment de déception car on a mené une grosse partie du match. On a eu des balles de jeu et de break qu’on n’a pas su prendre. J’ai l’impression que nous étions les meilleures dans ce match mais on a mal géré les points importants. C’est hyper frustrant car ça aurait fait du bien de passer au troisième tour du double" indique Bonaventure qui passera vraisemblablement à la 89e place du ranking WTA très bientôt. Et d’évoquer son sentiment général après un séjour parisien plutôt compliqué: "Pour ma part, ce Roland-Garros était pourri (sic). Ce n’est pas ce genre de semaine qui va m’amener de la confiance. Je voulais performer en simple et le double, c’était du bonus. En simple, on sait ce qu’il est arrivé (NDLR: élimination en 55 minutes par la Russe Anna Blinkova: 6-2, 6-0). Le double devait me permettre de retrouver mes sensations et je suis plutôt satisfaite par mon niveau. Je dois tenter de reproduire ça en simple, sur gazon. Et montrer que mon tennis n’est pas parti !" Car Ysaline Bonaventure va désormais se tourne désormais vers la saison sur herbe, qui démarre déjà.

"Pourvu que les résultats soient au rendez-vous"

"J’aime jouer sur gazon. Je dois garder le cap mentalement car en tennis, on a des opportunités de relever la tête presque toutes les semaines." Cette semaine, justement, la joueuse originaire du sud de la province de Liège va s’entraîner sur gazon. Puis elle enchaînera avec le tournoi de Bois-le-Duc (‘s-Hertogenbosch) au Pays-Bas. Cap ensuite sur l’Italie pour le WTA125 de Gaiba (toujours sur gazon).

Le tournoi de Bad Homburg (Allemagne) précédera sa participation à Wimbledon. "Pourvu que les résultats soient au rendez-vous !" conclut-elle.