L'entraîneur des gardiens d'Eupen dévoile sa prochaine destination

Ce lundi 5 juin, celui qui est passé en tant que portier du côté du Barça ou de l’Espanyol a dévoilé sa future destination via ses réseaux sociaux. "Je rejoins Chypre et le club de l’AEK Larnaca dans un projet qui me motive déjà beaucoup" a-t-il publié.

Pour info, Larnaca est l’ancien club d’un certain Florian Taulemesse. Le buteur français (37 ans), chouchou des supporters d’Eupen lors de son aventure chez les Pandas (2013-2017), est quant à lui en quête d’un nouveau défi après être arrivé en fin de contrat au Nea Salamina Famagouste.